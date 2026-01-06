В Українській добровольчій армії припустили, чим займатиметься Малюк після відставки

Володимир Зеленський звільнив Василя Малюка з посади голови СБУ. Однак він залишиться працювати у цій структурі та займатиметься іншим напрямком. Очевидно, він ще багато що зробить для Служби безпеки України.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук озвучив 24 Каналу думку, що Малюк очолить напрямок, спрямований на знищення критичних підприємств для економіки Росії. Можливо, працюватиме над покаранням воєнних злочинців.

Дивіться також "Велике перезавантаження": все про нові призначення Зеленського

Над чим працюватиме Малюк далі?

Сергій Братчук зазначив, що Василь Малюк багато зробив, і СБУ потужно зростала. Тому він і надалі працюватиме для того, щоб зірвати російські плани.

Можливо, Малюк очолить напрямок роботи, який буде спрямований на знищення надзвичайно критичних підприємств для російської економіки. Можливо, це буде «український Моссад». Тобто це покарання воєнних злочинців,

– припустив він.

Що відомо про відставку Малюка?