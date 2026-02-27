Небензя в ООН назвав себе українцем: дипломат пояснив мету спекулятивної заяви

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя нещодавно заявив, що його батьки походять з України, тому і він начебто є "справжнім" українцем. Ба більше, він додав, що українці та росіяни – це "одна нація". В цьому і полягає вся абсурдність його слів.

Таку думку 24 Каналу висловив ексочільник МЗС України Володимир Огризко, зауваживши, що окупанти завжди вважали українців "не розвинутими і малими". Через такі заяви Москва продовжує свою пропаганду з метою так званих "повчань".

Дивіться також Не вірять Україні: Угорщина та Словаччина готуються перевірити "Дружбу"

Чого хотів досягти Небензя, назвавши себе українцем?

Ексочільник МЗС України зазначив, що Росія роками намагається асимілювати українців. Кремль хоче довести, що українців "немає" і ми з росіянами є "однаковими".

Росія вважає себе "великою частиною", яка має показати "малій частині", тобто нам, що треба жити по-іншому. Начебто українці дурні, а росіяни просто хочуть нам показати правильне розуміння історії,

– пояснив він.

Огризко додав, що Кремль дотримується великої стратегії, яка полягає у "знищенні заради виховання". Очевидно, що це варто сприймати як дикість, адже саме в цьому і полягає сутність росіян. Для окупантів є нормою не вписуватись у цивілізовані та демократичні межі.

Цікаво! На слова Небензя жорстко відреагувала заступниця міністра закордонних справ України Мар'яна Беца. За її словами, Небензя не має права прикидатись українцем. Вона також наголосила, що українці ніколи не були й не будуть однією нацією з Росією, адже такий наратив спеціально просуває російська пропаганда.

Які ще нісенітниці говорив Небензя?