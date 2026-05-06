Вважався зниклим безвісти: на війні загинув Василь Жук

Україна втратила ще одного захисника. На війні загинув Василь Жук, який раніше вважався зниклим безвісти.

Про загибель українського військового повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

Дивіться також Повернувся з-за кордону, щоб боронити Україну: на фронті загинув Сергій Ганжа з Чернігівщини

Що відомо про загиблого захисника?

Загибель українського захисника підтвердилася лише після проведення ДНК-експертизи. До цього він вважався зниклим безвісти.

Василь Жук – мешканець Нововолинська, який народився у 1982 році. Загиблим його офіційно визнали 25 листопада 2024 року.

Серце українського військового зупинилося в районі населеного пункту Нижній Клин Суджанського району Курської області Росії.

Висловлюю співчуття сім'ї загиблого. Вічна пам'ять Герою!,

– написав мер Карпус.

Також уся інформація стосовно прибуття тіла, майбутнього прощання та похорону згодом буде опублікована.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Василя Жука. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

Росія 3 травня атакувала гуртожиток у Дніпрі. Внаслідок удару ворожої ракети загинув 19-річний студент Ілля Безбожний. Хлопець приїхав навчатися з Мирнограда, що в Донецькій області. Російські окупанти у рідному місті студента зруйнували його будинок.

На Сумщині попрощалися з поліцейським Михайлом Шовкоплясом, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він служив у поліції понад 17 років, загинув від атаки FPV-дрона, залишивши дружину та двох дітей.

На війні загинули Володимир Забродоцький та Андрій Васюра. Володимир загинув 19 грудня 2022 року під Бахмутом, а Андрій - 25 липня 2024 року біля Новоселівки Першої.