Василь Цушко відреагував на своє можливе призначення в Кабмін

Міністр часів Януковича та один з його соратників Василь Цушко може отримати посаду заступника міністра фінансів. Сам Василь Цушко вже відреагував на таку новину.

Василь Цушко 23 квітня подав декларацію на пост заступника міністра фінансів. А в переписці з журналісткою "НВ" відреагував на своє можливе призначення.

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Однак відповідь Цушка на питання про його призначення була доволі лаконічною. Він написав "Провокація". Правда після цього поставив смайлик, що змушує засумніватися у правдивості його слів.

На уточнюючі питання Цушко вже не відповів.



Переписка Цушка і журналістки щодо його призначення / ілюстрація НВ

Відзначимо, що "Економічна правда" з посиланням на джерела, повідомляє, що Цушко може зайняти посаду керівника митниці, але рішення наразі ще не ухвалене. При цьому на своєму позачерговому засіданні Кабмін звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова.

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