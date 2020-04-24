Василь Цушко відреагував на своє можливе призначення в Кабмін
Міністр часів Януковича та один з його соратників Василь Цушко може отримати посаду заступника міністра фінансів. Сам Василь Цушко вже відреагував на таку новину.
Василь Цушко 23 квітня подав декларацію на пост заступника міністра фінансів. А в переписці з журналісткою "НВ" відреагував на своє можливе призначення.
Більше про це Експосадовець часів Януковича Цушко претендує на посаду заступника глави Мінфіну
Однак відповідь Цушка на питання про його призначення була доволі лаконічною. Він написав "Провокація". Правда після цього поставив смайлик, що змушує засумніватися у правдивості його слів.
На уточнюючі питання Цушко вже не відповів.
Переписка Цушка і журналістки щодо його призначення / ілюстрація НВ
Відзначимо, що "Економічна правда" з посиланням на джерела, повідомляє, що Цушко може зайняти посаду керівника митниці, але рішення наразі ще не ухвалене. При цьому на своєму позачерговому засіданні Кабмін звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова і главу Державної митної служби Максима Нефьодова.
Детальніше про це Нефьодова та Верланова звільнили з посад, – Гончаренко
Що відомо про Василя Цушка
- Цушко – відомий в минулому політик і чиновник. Він чотири рази обирався депутатом парламенту: у 1994, 1998 ("Селянська партія"), 2002 і 2006 роках ("Соціалістична партія").
- Після обрання Олександра Мороза спікером Верховної Ради став лідером парламентської фракції "Соцпартії".
- З грудня 2006 по грудень 2007 Цушко був міністром внутрішніх справ, змінивши на посаді Юрія Луценка. Після звільнення Цушка (за станом здоров'я), Луценко повернувся на посаду.
- Цушко також був міністром економіки в уряді Миколи Азарова з 11 березня 2010 по 9 грудня 2010 року. На цій посаді Цушко пообіцяв, що уряд введе податок на розкіш.
- Після реорганізації міністерства і відставки Цушка, експрезидент Віктор Янукович виніс на голосування Ради кандидатуру Цушка на посаду голови АМКУ. Цушко очолював комітет до лютого 2014 року.
- У 2014 році він заявив, що після Майдану до влади прийшли такі ж "буржуї", які й були до того.