Васильків обстрілюють ракетами – всім в укриття
28 лютого 2022 , 19:32Читать новость на русском
Джерело:Наталія Баласинович
Очільниця Василькова Наталія Баласинович повідомила про те, що місто обстрілюють ракетами російські окупанти
Наталія Баласинович закликала всі мешканців спуститися в укриття і не виходити звідти до ранку.
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До цього окупанти вже неодноразово обстріляли місто. В тому числі – нафтобазу, призвівши до екологічної катастрофи в цій місцевості.
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