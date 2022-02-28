Васильків обстрілюють ракетами – всім в укриття

Очільниця Василькова Наталія Баласинович повідомила про те, що місто обстрілюють ракетами російські окупанти

Наталія Баласинович закликала всі мешканців спуститися в укриття і не виходити звідти до ранку.

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До цього окупанти вже неодноразово обстріляли місто. В тому числі – нафтобазу, призвівши до екологічної катастрофи в цій місцевості.

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