У Василькові на Київщині ситуація спокійна та контрольована, – Баласинович

У Васильківській громаді ситуація спокійна, її котролюють. Раніше там тривали важкі бої

Українські воїни подбали про спокій для Василькова. Про це повідомила очільниця громади Наталя Баласинович.

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Ми продовжуємо працювати, всі на своїх робочих місцях, забезпечуємо життєдіяльність всіх об'єктів інфраструктури. Починаємо жити та працювати за літнім часом,

– сказала вона.

Баласинович також подякувала захисникам.

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