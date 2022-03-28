У Василькові на Київщині ситуація спокійна та контрольована, – Баласинович
28 березня 2022 , 09:09Читать новость на русском
Джерело:Наталія Баласинович у фейсбуці
У Васильківській громаді ситуація спокійна, її котролюють. Раніше там тривали важкі бої
Українські воїни подбали про спокій для Василькова. Про це повідомила очільниця громади Наталя Баласинович.
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Ми продовжуємо працювати, всі на своїх робочих місцях, забезпечуємо життєдіяльність всіх об'єктів інфраструктури. Починаємо жити та працювати за літнім часом,
– сказала вона.
Баласинович також подякувала захисникам.
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