У Василькові та Білій Церкві ракети влучили у гуртожитки: відео руйнувань та деталі

Росіяни обстріляли Васильків і Білу Церкву ракетами. Внаслідок обстрілу зруйновано два студентські гуртожитки. Станом на 20:30 під завалами у Білій Церкві залишається 1 людина.

Руйнування гуртожитку у Василькові

Про наслідки обстрілу Василькова, що на Київщині, повідомила ДСНС. Рятувальники зазначили, що російські окупанти влучили ракетою у 5-поверховий гуртожиток місцевого училища. Будівля загорілась.

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Чи були люди у гуртожитку на час атаки – наразі з'ясовують. За попередніми даними, усіх мешканців відселили.

Водночас видання Главред повідомляє у телеграмі, що в гуртожитку училища було 18 студентів. Вони спали, коли почалась ракетна атака. За інформацією журналістів, усі вижили.

Крім цього, у мережі з'явилось перше відео з місця події, на яких видно моторошні наслідки обстрілу.

Ми тільки зробили сучасний ремонт, нові навчальні місця для дітей з усієї Київської області. Але нічого, відбудуємо, у нас вчаться на будівельників,

– розповів директор училища у Василькові.

У Василькові зруйнували гуртожиток: дивіться відео

Обстріл Білої Церкви: постраждав теж гуртожиток

Окрім Василькова, ввечері 28 лютого рашисти обстріляли й Білу Церкву. ДСНС повідомляє, що місто пережило ракетний удар. Внаслідок обстрілу зруйновано 3-поверховий гуртожиток. Загоряння будівлі не було, однак під завалами опинились люди. Двох рятувальникам вже вдалось деблокувати, ще 1 людина залишається під уламками будівлі.

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