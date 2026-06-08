Росія винесла довічний вирок сину режисера "Слуги народу", який з 2022 воює за Україну

Російський суд заочно засудив до довічного ув'язнення 32-річного Василя Кирющенка – сина режисера Олексія Кирющенка, одного з творців серіалу "Слуга народу". Після початку повномасштабного вторгнення Росії Кирющенко долучився до боротьби за Україну та пройшов через низку напрямків фронту, виконуючи бойові завдання у складі підрозділів, які протистоять російській агресії.

Про це стало відомо з російського пропагандистського видання ТАСС.

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Які статті інкримінують Кирющенку?

Російські силовики називають Кирющенка одним із лідерів "Російського добровольчого корпусу" (РДК), який воює на боці України. За версією російського слідства, саме він був одним з організаторів рейду РДК у Брянську область у березні 2023 року.

2-й Західний окружний військовий суд Росії призначив йому довічне ув'язнення. Крім того, суд наклав штраф у розмірі 2 мільйони рублів та задовольнив цивільні позови на суму понад 7 мільйонів рублів. Вирок ухвалений заочно, оскільки Кирющенко перебуває за межами Росії.

В Росії його визнали винним за 13 статтями кримінального кодексу, зокрема у створенні "терористичного угруповання", незаконному перетині кордону та контрабанді зброї. Подібні заочні вироки російські суди регулярно виносять щодо громадян, які після початку війни стали на бік України.

За даними російської сторони, після переїзду до України Кирющенко пройшов військову підготовку, а згодом приєднався до РДК. Там він, як стверджується, займався не лише бойовою роботою, а й питаннями підготовки та залучення нових учасників.

Батько Василя – режисер Олексій Кирющенко, відомий за роботою над серіалами "Слуга народу", "Свати" та "Моя прекрасна няня".