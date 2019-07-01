Ватажку проросійських бойовиків Пасічнику повідомили про нову підозру: заява Генпрокуратури

Лідеру так званої "ЛНР" Леоніду Пасічнику українська прокуратура повідомила про нову підозру. Його звинувачують у поваленні конституційного ладу, захопленні державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, а також – у керівництві терористичною організацією.

Про нові підозри проти Пасічника повідомила на своїй Facebook-сторінці речниця генпрокурора Лариса Сарган.

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Перебуваючи на посаді ватажка терористів, підозрюваний самостійно вчиняє дії та бере участь у прийнятті колегіальних рішень, спрямованих на функціонування системи так званих органів влади "ЛНР" та діяльності так званої "народної міліції ЛНР". Він вчиняє дії на підтримку режиму окупації частини Луганської області Російською Федерацією, фактично очолює її окупаційну адміністрацію,

– мовиться у повідомленні.

Також Пасічника звинувачують у створенні умови для функціонування озброєних підрозділів "ЛНР", видачі бойовикам наказів, розпоряджень, доручень, у тому числі, які стосуються здійснення збройного опору військовослужбовцям Збройних Сил в ході ООС тощо.

Проти Пасічника вже направлено до суду обвинувальний акт за статтями "Створення терористичної групи" та "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України".

Хто такий Леонід Пасічник? Це колишній співробітник СБУ, зрадник і колаборант. На посаді очільника окупаційної адміністрації він з листопада 2017 року. На цій "посаді" він замінив Ігоря Плотницького.



До захоплення частини Донбасу російськими військами працював начальником Стаханівського міжрайонного відділу СБУ. А після переходу на бік окупантів Пасічник стає "міністром державної безпеки" так званої "ЛНР".





Леонід Пасічник – ватажок так званої "ЛНР"/ фото novynarnia.com