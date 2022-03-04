Важко уявити більш складне рішення, – Резніков про команду затопити "Гетьман Сагайдачний"

Олексій Резніков розповів на своїй сторінці у фейсбук про результати відсічі російських окупантів.

За його словами, командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат "Гетьман Сагайдачний", який перебував на ремонті, не дістався ворогу.

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"Важко уявити більш складне рішення для мужнього воїна та всієї команди. Але ми збудуємо новий флот. Сучасний, потужний. Головне зараз – встояти", – зазначив Олексій Резніков.



Затоплено фрегат ВМС "Гетьман Сагайдачний" / Фото твіттер

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Допис Олексія Резнікова

Командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат «Гетьман Сагайдачний», який перебував на ремонті, не дістався ворогу. Важко уявити більш складне рішення для мужнього воїна та всієї команди. Але ми збудуємо новий флот. Сучасний, потужний.

Головне зараз – встояти.