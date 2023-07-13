Важкопоранений військовий просить Зеленського покарати Дубінського за рейдерство лікарні

Боєць 131-го батальйону 112-ї бригади ЗСУ, правозахисник Олег Симороз звернувся до президента Володимира Зеленського. Військовослужбовець просить притягнути до кримінальної відповідальності народного депутата Олександра Дубінського за захоплення Київської обласної лікарні №2.

Відповідне відеозвернення Олег Симороз опублікував на сторінці у фейсбуці. Він зазначив, що на базі цього медичного закладу нещодавно було створено реабілітаційне відділення для поранених військових.

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Військовий у ході бойових дій втратив обидві ноги і проходив реабілітацію у цій лікарні. Він розповів, що керівництво медичного закладу змінилося за втручання народного депутата Олександра Дубінського.

Підсанкційний нардеп Дубінський рейдернув важливу для військових Київську обласну лікарню №2. Він усунув законного директора Ігоря Кучму – порядного лікаря з 30-річним стажем, який щойно відкрив у лікарні чудове нове реабілітаційне відділення для поранених військовослужбовців, і поставив керувати свою помічницю Кисельову,

– зазначив Симороз.

За його словами, одіозний нардеп за допомогою виконувача обов'язків голови Київської облради Ярослава Добрянського призначив керувати лікарнею свою помічницю у Верховній Раді Марію Кисельову. Військовий наголосив, що Кисельова жодного відношення до медицини ніколи не мала, а до парламентських виборів 2019 року була редакторкою на каналі 1+1. Натомість Ігор Кучма, який раніше очолював медустанову, обійняв свою посаду на конкурсній основі.

Військовий Олег Симороз звернувся до президента Володимира Зеленського: дивіться відео

Як розповідав нещодавно Симороз, метою дій Дубінського є земельна ділянка площею 5,5 гектарів у Сирецькому парку, на якій розташована лікарня.

Закликаю президента нарешті притягнути Дубінського, який з 2021 року перебуває під санкціями США за співпрацю з ФСБ, до кримінальної відповідальності та відновити законність у такій важливій для нашої оборони лікарні!

– звернувся військовий до Володимира Зеленського.

Симороз також закликав усіх українців не залишатися байдужими та максимально допомогти у поширенні відео. Адже, за його словами, вже неодноразово було доведено, що загальний розголос дає змогу відновити справедливість і покарати винних.