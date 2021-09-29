Важливі інвестиції: за два роки "Метінвест" відремонтував майже 60 тисяч квадратних метрів доріг

У містах, де група "Метінвест" здійснює свою діяльність, компанія інвестує у покращення соціальної інфраструктури.

За даними видання, в 2017-2019 рр. за рахунок "Метінвесту" відремонтовано 56 тис. кв. м доріг, в 2019 році – 55 багатоквартирних будинків, йдеться у дослідженні "Довгий шлях за короткий час. Внесок групи" Метінвест "в економічний і соціальний розвиток України".

Окрім інфраструктури, ще одним з ключових пріоритетів в області розвитку є охорона здоров'я. За рахунок "Метінвесту" у 2017-2019 роках було відремонтовано 37 медичних установ та придбано 197 одиниць медичного обладнання. За 2020 рік інвестиції "Метінвесту" у цьому напрямку склали 6,5 млн доларів.

Минулоріч Група забезпечує медичні установи устаткуванням і киснем, що було і залишається вкрай необхідним через пандемію COVID-19. Завдяки благодійним ініціативам акціонерів, "Метінвест" надав лікарням по всій Україні експрес-тести на виявлення коронавірусу, апарати штучної вентиляції легенів та засоби індивідуального захисту.

Культурні та спортивні заходи "Метінвест" теж не залишає поза увагою та підтримує їх проведення. За 2017-2019 роки компанія долучилась до проведення 282 подій. Після подолання пандемії COVID-19, компанія буде розширювати цей напрям діяльності, йдеться у дослідженні.