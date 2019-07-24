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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 БОРИС ДЖОНСОН ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Юрій Бутусов

      Важное назначение Зеленского: кто такой полковник Сергей Андрущенко и что о нем известно

      12867
      Зеленский сделал новые назначения в СБУ и СНБО
      Зеленский сделал новые назначения в СБУ и СНБО / Фото из открытых источников

      Президент Владимир Зеленский назначил главой департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины полковника Сергея Андрущенко.

      ДЗНГ это одна из ключевых структур безопасности государства, так что назначение знаковое.

      В 2014 году Андрущенко стал начальником управления "Т" – управления по борьбе с терроризмом в департаменте защиты национальной государственности.

      К слову: Кандидаты на должности министров и силовиков: прогнозы и заявления

      Андрущенко принимал активное участие в раскрытии многих террористических актов, совершенных российскими спецслужбами. В частности, в раскрытии подрыва противопехотной мины в Харькове 22 февраля 2015 года на пути украинской демонстрации, в результате которого погибло 4 человека, включая несовершеннолетнего Даню Дидыка (к слову, мэр Харькова Кернес, известный своими сепаратистскими настроениями, отказывается называть школу, где учился Народный герой Даня его именем).

      Также Андрущенко курировал разоблачение российского пропагандиста Кирилла Вышинского, действовавшего под прикрытием руководителя РИА Новости в Украине, и награжденного российской медалью "За возвращение Крыма".

      Андрущенко не пиарился, не лез на камеры, был постоянно в деле. Награды и знаки отличия получил заслуженные.

      Он уволился из СБУ в сентябре 2018-го, с поста заместителя начальника ДЗНГ (то есть в президентской кампании участия не принимал) – а сейчас вернулся на службу начальником своего департамента.

      На высокую должность назначен настоящий профессионал, имеющий реальные заслуги в уничтожении российской агентуры в Украине.

      Надеюсь, что и действовать будет соответственно, сосредоточив усилия на противодействии реальным угрозам государству – а это прежде всего пророссийский реванш, финансирование СМИ и политических партий в Украине Российской федерацией.

      Назначение знаковое, и это о многом говорит.

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      сьогодні
      201987
      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Призначення Зеленського СБУ Тероризм
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