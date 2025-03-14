Поки поліція проводить пошуки злочинця, колеги військові, журналісти та громадські діячі звертають увагу, що російська агентура вільно почувається в Україні. Як українці реагують на вбивство Дем'яна Ганула, передає 24 Канал.

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Що українці кажуть про вбивство активіста в Одесі

Так, журналістка Яніна Соколова зазначає, що Дем'ян Ганул боровся з ватою та беззаконням. Вона звертає увагу на питання захисту в Україні тих, хто під особливим прицілом Росії і її агентури.

Одеський активіст ще у липні попросив Службу безпеки України забезпечити йому захист, адже він почав отримувати погрози. Ба більше, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів,

– зазначає Соколова.

Військовий Олег Симороз пише, що не знав Дем'яна Ганула особисто, але читав про діяльність активіста в Одесі і бачив, що у того було багато конфліктів. Останні місяці Ганул повідомляв про регулярні погрози та просив захисту у СБУ.

Та тут про інше. Це рівень безпеки в наших містах в цілому, а він дорівнює нулю. Короткоствольна незареєстрована зброя буквально у кожного люмпена. Поліція займається всі чим тільки можна, тільки не забезпеченням безпеки. В таких містах як Одеса під покровительством громадянина рф Труханова, працюють підпільні проросійські угруповання, і про це знають всі, окрім поліції та СБУ,

– наголошує доброволець.

За його словами, зараз під загрозою військові та ветерани з активною позицією, які заважають російським спецслужбам формувати свій порядок денний. І Симороз переконаний, що держава не в стані захисти хоча б цю групу людей. Тому він закликав надати українським захисникам право на зброю.

З таким же закликом виступив і проєкт DeepState. Там наголошують, що право володіти зброєю – це можливість законно себе захистити.

"Право володіти короткоствольною зброєю давно актуальне і сьогодні вчергове про себе нагадало, адже якби у Демʼяна була можливість мати зброю, була велика ймовірність, що вбитий був би не він", – вказують аналітики.

Водночас вони наголошують, що той, хто хоче вчинити вбивство завжди знайде зброю і вона у більшості випадках буде незаконною. Якщо ж в інших буде прав на зброю, то зловмисники "10 разів подумають".

Волонтер і активіст Сергій Стерненко зауважує, що раніше Ганулу погрожував також "проросійський тітушковод Труханова" Олександр Подобєдов. Як пише Стерненко, у 2023 році він організував і напад на нього.

Так само Подобєдов на замовлення Труханова організовував напади на мене у 2018, але прокуратура привела його у суд як свідка проти мене ж,

– наголошує Стерненко.

Волонтер пише, що не знає, чи причетний Подобєдов/Труханов до вбивства, але факт – "ч*рти, які замовляють і організовують подібні напади, залишаються безкарними".