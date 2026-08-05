На фронті загинув Олексій Юков: він займався пошуком загиблих військових

У середу, 5 серпня, був вбитий керівник волонтерської пошукової групи "Плацдарм". Він займався ексгумацією та поверненням додому тіл загиблих воїнів понад 25 років.

Про загибель повідомили дружина Олексія та військовослужбовець Сергій Гнездилов.

Що відомо про Олексія?

За інформацією Гнездилова, пошуковець був вбитий під час ексгумації тіл на лінії зіткнення. Олексій Юков був очільником асоціації дослідників військово-історичної спадщини "Плацдарм".

Олексій казав, що у 12 років натрапив на місце бою радянських і німецьких солдатів під Богородичним. Чоловік зазначив, що саме з того моменту вирішив, чим хоче займатись у житті.

Я побачив, скільки людей лежало на поверхні – розмародерених, викопаних, викинутих. Черепи, каски, боєприпаси були розкидані по всьому лісу,

– розповідав Юков.

З початком війни Росії проти України у 2014 році організація переорієнтувалася на евакуацію загиблих військовослужбовців та цивільних осіб. Пошуковці працювали у найгарячіших точках, зокрема у Слов'янську, Дебальцевому та Іловайську.

Більшу частину свого життя він повертав загиблим імена, жив в Словʼянську. Його імʼя – це про Український Донбас та повагу до кожного загиблого, якого він повернув рідним,

– написав Гнездилов.

Група Юкова тісно співпрацювала з Генеральним штабом ЗСУ в межах гуманітарного проєкту "На щиті". Вони, ризикуючи життям на замінованих ділянках та під обстрілами, шукали тіла українських захисників. Також вони займались останками російських солдатів для подальшого обміну.

Які останні українські втрати?

Росіяни вночі 1 серпня атакували Київ балістичними ракетами. Під час повторної атаки була вбита 25-річна парамедикиня Єва "Еліс" Ройтер. Вона прибула на місце удару, щоб надавати допомогу постраждалим.

24 липня прикордонник Даніїл Баранов загинув у Сумській області під час виконання завдання. Йому було лише 23 роки.