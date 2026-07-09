Вбивство Анастасії Березовської: один з двох підозрюваних показав, де було заховано тіло

Тіло Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, знайшли в лісі поблизу села Юрів Бучанського району Київщини.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Де знайшли тіло Березовської?

За словами прокурора, один із двох підозрюваних у вбивстві дав свідчення та показав місце, де було заховано тіло Анастасії Березовської. Йдеться про ліс поблизу села Юрів Бучанського району Київської області.

Наразі українські правоохоронці також співпрацюють із колегами з Монако в межах розслідування.

Нагадаємо, про підозру в умисному вбивстві повідомили колишньому співробітнику правоохоронних органів та чинному співробітнику ГУР МОУ.

За даними слідства, підозрювані вчинили вбивство Березовської після її повернення до України автобусом. Раніше українські правоохоронні органи встановили, що 1 липня жінка прибула в Україну, після замаху на родину Єрмолаєва в Монако.

Довідка. Відповідно до принципу презумпції невинуватості, особи, згадані у матеріалі, вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено в суді та підтверджено обвинувальним вироком, що набрав законної сили.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що одним із підозрюваних є 33-річний Владислав Реут із Житомира. Чоловік є випускником факультету правознавства Київського національного торговельно-економічного університету, а з 2022 року він міг проходити службу у військовій частині А2772.

Другим підозрюваним є 49-річний уродженець Умані, який до 2020 року працював у поліції Київської області. Ім'я чоловіка журналісти поки що не розкривають.