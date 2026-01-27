Криваве вбивство чотирьох поліцейських на Черкащині: нові деталі розслідування

У вівторок, 27 січня, під час затримання чоловіка, якого підозрюють у вбивстві, у Корсунському районі Черкаської області виникла перестрілка.
Підозрюваний, який хотів втекти, відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях, унаслідок чого четверо поліцейських загинули на місці, а ще один отримав важкі поранення та госпіталізований.
Голова Національної поліції Іван Вигівський повідомив, що підозрюваний атакував правоохоронців під час слідчих дій і був нейтралізований спецпризначенцями. Поліція внесла дані про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про вбивство правоохоронця.