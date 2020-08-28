Прокуратура просить засудити главу Херсонської облради Владислава Мангера та експомічника депутата Олексія Левіна до 12 років позбавлення волі за вбивство активістки Катерини Гандзюк. Підозрювані заперечують свою вину.

Прокурор Андрій Синюк зачитав обвинувальний акт у Дніпровському районному суді Києва. Про це повідомляє Укрінформ.

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За якими статтями звинувачують Мангера і Левіна

Мангера і Левіна звинувачують за наступними статтями Кримінального кодексу:

частиною 3 статті 27 (тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть),

частиною 2 статті 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою),

частиною 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження).

Водночас обоє обвинувачених заявили в суді, що не визнають своєї вини у вбивстві Катерини Гандзюк.

Що відомо про арешт підозрюваних

Дніпровський райсуд Києва 20 серпня заарештував Владислава Мангера та Олексія Левіна. Вони перебуватимуть під вартою щонайменше до 18 жовтня. Водночас внести заставу та вийти під неї вони не зможуть.

До цього Мангер мав перебувати в ізоляторі тимчасового тримання щонайменше до 11 вересня. Його затримали ще 16 червня після засідання суду у справі Гандзюк.

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