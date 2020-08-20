Вбивство Гандзюк: суд заарештував імовірних організаторів Мангера та Левіна
Дніпровський райсуд Києва заарештував Владислава Мангера та Олексія Левіна. Вони є фігурантами справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Мангер і Левін перебуватимуть під вартою щонайменше до 18 жовтня.
Деталі рішення суду щодо Мангера та Левіна
Трансляцію засідання вів адвокат і друг Катерини Гандзюк Масі Найєм. Відео з оголошенням рішення можна переглянути на його фейсбук-сторінці.
Що цьому передувало Справа Катерини Гандзюк: обвинувачений Левін з'явився в суді без одягу
За словами судді, Мангера та Левіна заарештовано на 60 діб. Тобто, арешт триватиме до 18 жовтня 2020 року включно.
Водночас внести заставу та вийти під неї вони не зможуть.
Рішення Дніпровського райсуду Києва щодо Мангера та Левіна: відео
Додамо, що до цього Мангер мав перебувати в ізоляторі тимчасового тримання щонайменше до 11 вересня. Його затримали 16 червня після засідання суду у справі Гандзюк. А 14 липня Печерський райсуд Києва ухвалив відповідне рішення.
Крім того, на початку серпня Верховний суд залишив без задоволення клопотання адвоката про передачу кримінального провадження щодо Мангера та Левіна з Печерського райсуду Києва до Херсона.
До речі Вбивство Гандзюк: депутати Херсонської облради підтримали Мангера
Справа Катерини Гандзюк: основне
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімацію з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- 6 червня 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину. Також у справі про вбивство Гандзюк фігурують раніше судимий громадянин, колишній помічник депутата Херсонської облради Олексій Левін (Москаленко), голова Херсонської облради Владислав Мангер та Ігор Павловський – колишній помічник народного депутата від БПП Миколи Паламарчука.
- Крім того, громадські активісти вважають, що до вбивства Гандзюк є причетними колишній голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв і екс-заступник голови ОДА Євген Рищук.
- У січні 2020 року було затримано Павловського та Левіна, обох суди відправили під варту.
- 16 березня Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.
- 25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера.
- 27 квітня в Офісі генпрокурора повідомили про встановлення кінцевого замовника вбивства – Мангера, який за попередньою змовою з Левіним організував завдання тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, що призвели до її смерті.
- 28 липня обвинувальний акт щодо Мангера та Левіна було направлено до суду.