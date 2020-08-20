Дніпровський райсуд Києва заарештував Владислава Мангера та Олексія Левіна. Вони є фігурантами справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк. Мангер і Левін перебуватимуть під вартою щонайменше до 18 жовтня.

Деталі рішення суду щодо Мангера та Левіна

Трансляцію засідання вів адвокат і друг Катерини Гандзюк Масі Найєм. Відео з оголошенням рішення можна переглянути на його фейсбук-сторінці.

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За словами судді, Мангера та Левіна заарештовано на 60 діб. Тобто, арешт триватиме до 18 жовтня 2020 року включно.

Водночас внести заставу та вийти під неї вони не зможуть.

Рішення Дніпровського райсуду Києва щодо Мангера та Левіна: відео

Додамо, що до цього Мангер мав перебувати в ізоляторі тимчасового тримання щонайменше до 11 вересня. Його затримали 16 червня після засідання суду у справі Гандзюк. А 14 липня Печерський райсуд Києва ухвалив відповідне рішення.

Крім того, на початку серпня Верховний суд залишив без задоволення клопотання адвоката про передачу кримінального провадження щодо Мангера та Левіна з Печерського райсуду Києва до Херсона.

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