З матеріалів кримінальної справи щодо вбивства журналіста Георгія Гонгадзе зникли важливі слова засудженого ексгенерала МВС Олексія Пукача. Мовиться про те, що до цієї справи причетний другий президент України Леонід Кучма та ексспікер Верховної Ради Володимир Литвин.

За словами адвоката потерпілих Тетяни Костіної, Україна, зокрема й Верховний суд, дезінформує міжнародну спільноту щодо справи Гонгадзе. Про це повідомляє "УНІАН".

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Нові деталі від адвокатки щодо справи вбивства Гонгадзе

Захисниця нагадала, що незабаром в Україні відзначатимуть 20-ті роковини з дня загибелі Георгія Гонгадзе. Водночас до сьогодні до відповідальності не притягнуто як замовників його вбивства, так і замовників замаху на народного депутата II та III скликань Олександра Єльяшкевича та викрадення та побиття журналіста Олексія Подольського, чиї інтереси вона представляє.

Костіна переконана, що попри те, що виконавці у цих злочинах різні, замовник у них один – експрезидент Кучма . Вона звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом довести справу до кінця, щоб винні у замовленні цих трьох злочинів опинилися на лаві підсудних.

. Вона звернулася до президента Володимира Зеленського із закликом довести справу до кінця, щоб винні у замовленні цих трьох злочинів опинилися на лаві підсудних. Костіна повідомила про фальсифікцію справи Гонгадзе. Адвокатка пояснила, що Україна ще в січні 2002 року постановою парламенту взяла на себе зобов'язання безумовно виконувати резолюцію ПАРЄ по справі Гонгадзе, Подольського і Єльяшкевича, однак вони досі не виконані.

Також вона додала, що "плівки Мельниченка" – далеко не єдиний доказ причетності Кучми до цього злочину, оскільки є ще такий вагомий доказ, як свідчення виконавця вбивства Гонгадзе Пукача. Адвокатка наголосила, що для того, аби вивести Кучму з-під обвинувачення, провадження щодо Гонгадзе і Подольського засекретили в суді першої інстанції, щоб ЗМІ та активісти не могли контролювати перебіг судового процесу.

Костіна також зазначили, що в справі проведено єдине відкрите засідання, – коли оголошували вирок Пукачу, – однак і в цьому засіданні допустили фальсифікацію судової справи.

Відомі всьому світу слова Пукача, що вирок суду буде йому зрозумілий, лише коли на лаві підсудних з ним сидітиме Кучма та Литвин, в матеріалах справи відсутні,

– заявила адвокатка.

За її інформацією, ці слова навмисно не внесли до справи для того, щоб Кучма та Литвин, який у 1999 – 2002 роках очолював Адміністрацію Президента, змогли уникнути відповідальності.

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Звинувачення в бік Верховного суду та Мін'юсту

Крім того, Костіна звинуватила Верховний суд та Міністерство юстиції в дезінформації, яку надають міжнародній спільноті щодо цієї справи.

Також вона наголосила, що сама Мирослава Гонгадзе як потерпіла була лише на одному судовому засіданні, ніколи не знайомилася з матеріалами справи. Одного разу вона відвідала засідання Апеляційного суду, і то лише при розгляді організаційних питань.

Костіна зауважила, що в 2015 році суд не залучив доньок Гонгадзе як потерпілих, коли їм виповнилося 18 років, хоча зобов’язаний був це зробити. Адвокатка переконана, що всі ці процесуальні порушення в судах усіх трьох інстанцій були допущені з єдиною метою – "вивести з-під відповідальності Кучму".

Водночас колишній суддя Конституційного суду та перший генпрокурор України Віктор Шишкін зазначив, що з метою "відбілити" Кучму нещодавно Подольському було відмовлено в статусі потерпілого у справі Гонгадзе. За його словами, це було зроблено для того, щоб він як потерпілий не міг клопотати про допит колишніх високопосадовців як свідків.

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