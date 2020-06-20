У Дніпрі зловмисник під час затримання застрелив правоохоронця. Поліцейський, стікаючи кров'ю, все ж затримав підозрюваного та одягнув на руки злочинця кайданки. Однак згодом правоохоронець помер від отриманих травм. Наразі злочинця затримали і вже обрали йому запобіжних захід. Чи можна було запобігти трагедії – читайте далі.

Що відомо про трагедію у Дніпрі

19 червня два поліцейських намагалися затримати підозрюваного у пограбуванні. Зловмисник поводився спокійно і не чинив опору. Про це повідомив заступник начальника слідчого управління поліції Павло Штепка, пише ТСН.ua.

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Легковик зловмисника перебував на стоянці у спальному районі Дніпра. Оперуповноважені запропонували власнику поїхати до райвідділку. Той погодився і поводився спокійно. Сказав, що випив, тому за кермо цього авто сів один поліцейський, а інший – на заднє сидіння із власником авто.

Вже під час руху до райвідділку злочинець раптово дістав зі схованки зброю і тричі вистрілив в правоохоронця. Правоохоронець встиг роззброїти нападника та вдягнути кайданки, після чого помер від отриманих поранень,

– розповів Штепка.

Чому підозрюваному одразу не надягли кайданки

За словами Павла Штепки, поліцейські не мали права одразу обшукувати авто, бо не було ухвали суду. Він додав, що надягати кайданки одразу також не могли, бо для цього не було законних підстав – чоловік не чинив опору, поводився спокійно.

Що відомо про поліцейського? Старший лейтенант поліції Дарвін Потуданский загинув під час затримання грабіжника, підозрюваного в збройному викраденні 4 мільйонів гривень. Він отримав два вогнепальні поранення.

Покарання для підозрюваного у вбивстві поліцейського

В Індустріальному суді Дніпра обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві поліцейського. 49-річного чоловіка взяли під варту в залі суду строком на 60 діб без права внесення застави. Затриманим виявився раніше не судимий житель Дніпра.

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