Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд залишив підозрюваних під вартою

Переяславський районний суд продовжив запобіжний захід трьом підозрюваним у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі.

Колишніх поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька, а також цивільного Дмитра Кривошею суд залишив під вартою ще на 2 місяці. Про це повідомили бабуся вбитого хлопчика та адвокат одного із підозрюваних Віктор Чевгуз, пише "Громадське".

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Який запобіжний захід призначив суд:

Суд залишив без альтернативи запобіжний захід Приходьку.

Петровцю та Кривошею дав можливість внесення застави у 273 тисячі гривень.

Сину Петровця, який також є підозрюваним, суд продовжив особисте зобов'язання.

Бабуся Кирила Олександра Тлявова наголосила, що адвокат сім'ї Тлявових підказує прокурорам, що робити.

Прокуратура не готова до засідань. Прокурор показує свою неспроможність. І наші адвокати, і адвокати обвинувачених вже прокурорам підказують,

– сказала бабуся.

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