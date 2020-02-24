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      Вбивство 5-річного Кирила Тлявова: суд залишив підозрюваних під вартою

      -
      Кирило Тлявов / www.pravda.com.ua

      Переяславський районний суд продовжив запобіжний захід трьом підозрюваним у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі.

      Колишніх поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька, а також цивільного Дмитра Кривошею суд залишив під вартою ще на 2 місяці. Про це повідомили бабуся вбитого хлопчика та адвокат одного із підозрюваних Віктор Чевгуз, пише "Громадське".

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      Який запобіжний захід призначив суд:

      • Суд залишив без альтернативи запобіжний захід Приходьку.
      • Петровцю та Кривошею дав можливість внесення застави у 273 тисячі гривень.
      • Сину Петровця, який також є підозрюваним, суд продовжив особисте зобов'язання.

      Бабуся Кирила Олександра Тлявова наголосила, що адвокат сім'ї Тлявових підказує прокурорам, що робити.

      Прокуратура не готова до засідань. Прокурор показує свою неспроможність. І наші адвокати, і адвокати обвинувачених вже прокурорам підказують,
      – сказала бабуся.

      Що відомо про вбивство Кирила Тлявова: головне

      • 31 травня 2019 року у Переяславі п'яні поліцейські вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках. Одна з куль потрапила у дитину. Хлопчика відвезли до реанімації з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою, переломом скроневої кістки. Кирилові зробили операцію, проте 3 червня він помер.
      • Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і вдарився у камінь, через що й отримав травму голови. Підозрювані не знали, що влучили у Кирила Тлявова. Після смертельного пострілу вони поїхали розважатися.
      • Раніше Роман Труба заявив, що у 5-річного хлопчика з Переяслава стріляв інспектор поліції. Куля влучила в камінь і рикошетом попала в хлопчика. У ДБР прізвищ підозрюваних не називали. Однак згодом про підозру оголосили старшому сержанту Володимиру Петровцю та лейтенанту Івану Приходьку, а також 2 цивільним, серед яких є неповнолітній.
      • Петровця підозрюють у вбивстві з необережності, а всіх інших учасників події у порушенні порядку поводження та зберіганні зброї.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Судді Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Діти і неповнолітні Вбивство
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