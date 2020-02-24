Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд оставил подозреваемых под стражей
Переяславский районный суд продлил меру пресечения троим подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе.
Бывших полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько, а также гражданского Дмитрия Кривошею суд оставил под стражей еще на 2 месяца. Об этом сообщили бабушка убитого мальчика и адвокат одного из подозреваемых Виктор Чевгуз, пишет "Громадське".
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Меру пресечения назначил суд:
- Суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько.
- Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в 273 тысячи гривен.
- Сыну Петровца, который также является подозреваемым, суд продлил личное обязательство.
Бабушка Кирилла Александра Тлявова отметила, что адвокат семьи Тлявових подсказывает прокурорам, что делать.
Прокуратура не готова к заседаниям. Прокурор показывает свою несостоятельность. И наши адвокаты, и адвокаты обвиняемых уже прокурорам подсказывают,
– сказала бабушка.
Что известно об убийстве Кирилла Тлявова: главное
- 31 мая 2019 года в Переяславе пьяные полицейские решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам. Одна из пуль попала в ребенка. Мальчика отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговым гематомой, переломом височной кости. Кириллу сделали операцию, однако 3 июня он умер.
- Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и ударился об камень, в результате чего и получил травму головы. Подозреваемые не знали, что попали в Кирилла Тлявова. После смертельного выстрела они поехали развлекаться.
- Ранее Роман Труба заявил, что в 5-летнего мальчика из Переяслава стрелял инспектор полиции. Пуля попала в камень и рикошетом попала в мальчика. В ГБР фамилий подозреваемых не называли. Однако впоследствии о подозрении объявили старшему сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Ивану Приходько, а также 2 гражданским, среди которых есть несовершеннолетний.
- Петровца подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных участников происшествия в нарушении порядка обращения и хранении оружия.