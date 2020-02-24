Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд оставил подозреваемых под стражей

Переяславский районный суд продлил меру пресечения троим подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе.

Бывших полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько, а также гражданского Дмитрия Кривошею суд оставил под стражей еще на 2 месяца. Об этом сообщили бабушка убитого мальчика и адвокат одного из подозреваемых Виктор Чевгуз, пишет "Громадське".

Важно! Резонансное убийство в Каховке: когда закончатся зверства полицейских

Меру пресечения назначил суд:

Суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько.

Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в 273 тысячи гривен.

Сыну Петровца, который также является подозреваемым, суд продлил личное обязательство.

Бабушка Кирилла Александра Тлявова отметила, что адвокат семьи Тлявових подсказывает прокурорам, что делать.

Прокуратура не готова к заседаниям. Прокурор показывает свою несостоятельность. И наши адвокаты, и адвокаты обвиняемых уже прокурорам подсказывают,

– сказала бабушка.

Что известно об убийстве Кирилла Тлявова: главное