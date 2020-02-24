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      Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: суд оставил подозреваемых под стражей

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      Переяславский районный суд продлил меру пресечения троим подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе.

      Бывших полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько, а также гражданского Дмитрия Кривошею суд оставил под стражей еще на 2 месяца. Об этом сообщили бабушка убитого мальчика и адвокат одного из подозреваемых Виктор Чевгуз, пишет "Громадське".

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      Меру пресечения назначил суд:

      • Суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько.
      • Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в 273 тысячи гривен.
      • Сыну Петровца, который также является подозреваемым, суд продлил личное обязательство.

      Бабушка Кирилла Александра Тлявова отметила, что адвокат семьи Тлявових подсказывает прокурорам, что делать.

      Прокуратура не готова к заседаниям. Прокурор показывает свою несостоятельность. И наши адвокаты, и адвокаты обвиняемых уже прокурорам подсказывают,
      – сказала бабушка.

      Что известно об убийстве Кирилла Тлявова: главное

      • 31 мая 2019 года в Переяславе пьяные полицейские решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам. Одна из пуль попала в ребенка. Мальчика отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговым гематомой, переломом височной кости. Кириллу сделали операцию, однако 3 июня он умер.
      • Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и ударился об камень, в результате чего и получил травму головы. Подозреваемые не знали, что попали в Кирилла Тлявова. После смертельного выстрела они поехали развлекаться.
      • Ранее Роман Труба заявил, что в 5-летнего мальчика из Переяслава стрелял инспектор полиции. Пуля попала в камень и рикошетом попала в мальчика. В ГБР фамилий подозреваемых не называли. Однако впоследствии о подозрении объявили старшему сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Ивану Приходько, а также 2 гражданским, среди которых есть несовершеннолетний.
      • Петровца подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных участников происшествия в нарушении порядка обращения и хранении оружия.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Судьи Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Дети и несовершеннолетние Убийство
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