Резонансне вбивство у Каховці: коли закінчаться звірства поліцейських

Палаючі шини та сотні розлючених громадян, які намагаються прорватися у відділок поліції через ланцюг спецпризначенців. Таку картину нещодавно побачила вся країна в місті Каховка, Херсонської області.

На Новий рік там сталося шокуюче вбивство місцевого мешканця – 26-річного Володимира Чебукіна. Городян розлютила жорстокість вбивства і те, що до нього причетні правоохоронці, які можуть уникнути відповідальності. А сталося ось що.

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В одному з місцевих кафе в новорічну ніч Володимир Чебукін посварився зі співмешканцем своєї колишньої дружини. Чебукіну не сподобалося як вітчим – колишній поліцейський виховує його сина. Після кафе, з’ясування стосунків продовжилося біля будинку Чебукіна, куди його опонент – колишній коп приїхав разом зі своїми друзями – чинними правоохоронцями.



Чебукін із сином

Сварка чоловіків закінчилася тим, що Чебукіна жорстоко вбили, просто зрешетивши кулями. Рідні загиблого стверджують, що в тіло Володимира влучило п’ятнадцять куль з трьох різних видів зброї, тобто стрільців було троє. Поліція, натомість стверджує, що пострілів було вісім, і стріляв лише один підозрюваний – колишній поліцейський, співмешканець дружини Чебукіна.



Володимир Чебукін

Також, у поліції заявили, що Чебукін відкрив вогонь по копам першим, поціливши одному з них з травматичного пістолета у ногу. Все могло б прояснити відео з камер спостереження на сусідньому будинку, але після огляду місця події поліцейськими оперативниками воно зникло. Так само, зникла і машина Чебукіна, в яку потрапило кілька куль.

Лише після великого розголосу в медіа та приїзду слідчої групи з обласного центру, машину вбитого знайшли на одній зі стоянок на краю міста. Хто і навіщо її там переховував – поліція наразі мовчить.

Тому мешканці Каховки сприйняли такі дії правоохоронців як спробу замести сліди і вигородити своїх. Але, крім жорстокого вбивства Володимира Чебукіна, ще одна обставина підштовхнула мешканців містечка іти палити шини перед відділком.

Чимало людей розповіли під час протесту про багаторічні звірства каховських поліцейських. Замість того, щоб служити і захищати громадян, переатестовані тамтешні копи натомість відзначалися побиттям затриманих, вимаганням грошей з підприємців та кришуванням злочинців. І всі ці роки їм все це успішно сходило з рук, оскільки жоден з правоохоронців так і не був покараний.



Люди під відділком поліції

Не дивно, що після того, як новина про жорстоке вбивство Володимира Чебукіна облетіла Каховку, терпець містянам урвався і вони прийшли ледь не штурмом брати місцевий відділок.

Які ще були випадки злочинів правоохоронців

Люті громадянам додає ще й те, що це не вперше поліцейські жорстоко знущаються з людей. Коли йдеться, про звірства правоохоронців і бунт громадян, всім одразу згадується Врадіївка в сусідній Миколаївщині, де двоє міліціянтів жорстоко зґвалтували жінку.

Це було сім років тому, ще в часи Януковича. Але мало що змінилося відтоді в цих розкиданих по всій Україні районних і міських відділках міліції, на яких після Революції гідності просто змінили вивіски, залишивши здебільшого працювати все той самий міліцейський контингент.

Адже ось вже після Майдану, в 2016 році черговий бунт проти поліцейсько-міліцейського свавілля спахнув на тій самій Миколаївщині, в містечку Криве Озеро. Де шестеро переатестованих поліцейських вбили місцевого мешканця Олександра Цукермана.

Приїхавши на виклик, вони закували чоловіка в наручники і гуртом до напівсмерті його побили. Наостанок, один з копів – Денис Ляхвацький тричі вистрілив в Цукермана з пістолета, від чого чоловік помер.

Ця історія тоді теж збурила місцеву громаду, через що сотні людей пішли на штурм місцевого відділку поліції. А, коли, після протестів, поліцейських-садистів таки затримали, люди ледь вчинили над ними самосуд.



Поліція виводить сержанта Ляхвацького

І чим закінчилася ця історія в Кривому Озері через три з половиною роки? Суд над поліцейськими досі не виніс вирок. Початкові суворі статті обвинувачення копам, в процесі розгляду було замінені на м’якші.

З шести підозрюваних поліцейських, п’ятеро давно вийшли на волю з під арешту. В СІЗО до останнього часу знаходився лише сержант Ляхвацький, від пострілу якого і помер затриманий.

Але і Ляхвацького, нещодавно напередодні Нового року, суд випустив під домашній арешт. Відтак, нема чого дивуватися, що за якийсь знахабнілі від безкарності поліцейські розстріляють місцевого мешканця Володимира Чебукіна в Каховці.

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І перелічувати ці випадки – не вистачить пальців на руках. Бо, перед цим, влітку всі пам’ятають страшну історію у Переяславі, де поліцейські вбили з рушниці 5-річного хлопчика. З жахливою регулярністю змінюються назви населених пунктів де від рук правоохоронців гинуть люди.



Вбитий 5-річний хлопчик

Незмінним залишається лише прізвище міністра внутрішніх справ і прізвища сотень перевертнів у погонах, яких він зберігає на посадах по всій Україні. Відтак, де спалахне новий бунт проти поліцейського свавілля, важко передбачити. Але в тому, що він знову станеться – сумнівів майже немає.