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      Вбивство екс-мера Тирасполя Безбатченка: ймовірного організатора затримали в Одесі – відео

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      Андрій Безбатченко
      Андрій Безбатченко / obozrevatel.com

      Це – 56-річний громадянин Молдови. У травні він із трьома товаришами вліз до будинку колишнього мера Тирасполя Андрія Безбатченка.

      Тіло чоловіка знайшли на Одещині 26 травня. Правоохоронці виявили його у занедбаній будівлі в селі Вапнярка. У Безбатченка були зв’язані руки і пробита голова. Зникле авто чиновника стояло неподалік.

      Вбили Безбатченка у травні: На Одещині знайшли вбитим політика з невизнаного Придністров'я

      Правоохоронці кажуть, що в травні в поліцію звернулася дружина Безбатченка з заявою про зникнення свого чоловіка і його автомобіля. Обстановка в будинку, де він жив, була порушена.

      Знаючи про статки Безбатченка, 56-річний підозрюваний-іноземець вирішив заволодіти його майном. Для реалізації задуманого він підібрав 3 спільників. Вони розробили план, згідно з яким, проникли в будинок чоловіка і побили його, вимагаючи гроші та цінності,
      – розповів полковник Нацполіції Сергій Дьоров.

      Після того, як злочинці не отримали бажаного, Безбатченка пов'язали, вкинули до багажника його ж автомобіля і вивезли в безлюдне місце. Там екс-мера Тирасполя вбили.

      Обережно! Фото 18+


      Тіло екс-мера Тирасполя знайшли у закинутій будівлі на Одещині/ фото іnfa.ua

      Поліцейські затримали ймовірного організатора вбивства Безбатченка: відео

      Наразі ймовірного організатора вбивства арештували, поліція розшукує ще 3 причетних осіб.

      Що відомо про Андрія Безбатченка? У 2012 році він очолив так звану "державну адміністрацію Тирасполя і Дністровська" у непідконтрольному уряду Молдови Придністров’ї.

      Проте 28 вересня 2016 року Безбатченко подав у відставку і взяв участь у виборчій кампанії тодішнього "президента" так званої "Придністровської республіки" Євгена Шевчука. Після його поразки на виборах виїхав та проживав на території України.

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      Теги: Кримінальні новини Новини України Придністров'я Молдова Поліція Новини Одеси
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