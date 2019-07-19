Вбивство екс-мера Тирасполя Безбатченка: ймовірного організатора затримали в Одесі – відео

Це – 56-річний громадянин Молдови. У травні він із трьома товаришами вліз до будинку колишнього мера Тирасполя Андрія Безбатченка.

Тіло чоловіка знайшли на Одещині 26 травня. Правоохоронці виявили його у занедбаній будівлі в селі Вапнярка. У Безбатченка були зв’язані руки і пробита голова. Зникле авто чиновника стояло неподалік.

Вбили Безбатченка у травні: На Одещині знайшли вбитим політика з невизнаного Придністров'я

Правоохоронці кажуть, що в травні в поліцію звернулася дружина Безбатченка з заявою про зникнення свого чоловіка і його автомобіля. Обстановка в будинку, де він жив, була порушена.

Знаючи про статки Безбатченка, 56-річний підозрюваний-іноземець вирішив заволодіти його майном. Для реалізації задуманого він підібрав 3 спільників. Вони розробили план, згідно з яким, проникли в будинок чоловіка і побили його, вимагаючи гроші та цінності,

– розповів полковник Нацполіції Сергій Дьоров.

Після того, як злочинці не отримали бажаного, Безбатченка пов'язали, вкинули до багажника його ж автомобіля і вивезли в безлюдне місце. Там екс-мера Тирасполя вбили.

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Тіло екс-мера Тирасполя знайшли у закинутій будівлі на Одещині/ фото іnfa.ua

Поліцейські затримали ймовірного організатора вбивства Безбатченка: відео

Наразі ймовірного організатора вбивства арештували, поліція розшукує ще 3 причетних осіб.

Що відомо про Андрія Безбатченка? У 2012 році він очолив так звану "державну адміністрацію Тирасполя і Дністровська" у непідконтрольному уряду Молдови Придністров’ї.



Проте 28 вересня 2016 року Безбатченко подав у відставку і взяв участь у виборчій кампанії тодішнього "президента" так званої "Придністровської республіки" Євгена Шевчука. Після його поразки на виборах виїхав та проживав на території України.