Вбивство іноземних студенток у Харкові: підозрюваного арештували

Турецький суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину країни, підозрюваному у вбивстві 2 своїх землячок, що навчалися у Харківському національному університеті імені Каразіна.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

Радник посольства Туреччини в Україні з питань внутрішніх справ Хакан Сірали в ході зустрічі з першим заступником голови Нацполіції України В'ячеславом Аброськіна подякував українським поліцейським за успішну взаємодію в розслідуванні вбивства 2 студенток в Харкові.

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Турецька сторона повідомила, що на суді затриманий визнав свою провину. Суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. За законодавством Туреччини, арештованому чоловікові загрожує довічне ув’язнення.

Аброськін розповів, що необхідну інформацію щодо розшукуваного українські поліцейські передали турецьким колегам протягом доби.

"Ми своєчасно передали дані громадянина Туреччини, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві, а турецька сторона миттєво відреагувала. В результаті злочинець був затриманий", – зазначив перший заступник голови Нацполіції.



Вбиті у Харкові студентки з Туреччини

Нагадаємо, 3 січня в орендованій квартирі у Харкові були знайдені вбитими 2 студенток з Туреччини, що вчилися в університеті імені Каразіна. В обох дівчат були перерізані горла.



За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство".



5 січня у поліції сповістили, що у вбивстві студенток у Харкові підозрюється 20-річний громадянин Туреччини і його збираються оголосити в міжнародний розшук.



Згодом цього ж дня почесний консул Республіки Туреччина в Харкові Володимир Білий повідомив, що підозрюваний у вбивстві студенток був затриманий в Стамбулі.