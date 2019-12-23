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      Вбивство поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова: справу передали до суду

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      Суд розгляне справу вбивства 5-річного Кирила Тлявова поліцейськими / 24 канал

      Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова, яке відбулося у Переяслав-Хмельницькому. Серед обвинувачених – двоє колишніх правоохоронців.

      Справу кваліфікували як хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї і вбивство з необережності. Про це повідомили у пресслужбі Київської прокуратури.

      Знайти більше: Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      За версією слідства, у травні 2019 року 4 чоловіків, ймовірно, заради розваги, зробили кілька пострілів з вогнепальної зброї у напрямку людей. Внаслідок пострілу дитина отримала смертельне поранення.

      Що відомо про вбивство Кирила Тлявова

      • Дитина зазнала вогнепального поранення голови 31 травня 2019 року в Переяславі. Хлопчик помер не одразу, спершу його відвезли до реанімації з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки. Кирилові зробили операцію, проте 3 червня він помер.
      • Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і вдарився у камінь, через що й отримав травму голови. Проте згодом з’ясувалося, що поліцейські були п'яними й вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.
      • Підозрювані не знали, що влучили у Кирила Тлявова. Після смертельного пострілу вони поїхали розважатися.
      • Раніше Роман Труба заявив, що у 5-річного хлопчика з Переяслава стріляв інспектор поліції. Куля влучила в камінь і рикошетом попала в хлопчика.
      • У ДБР прізвищ підозрюваних не називали. Однак відомо, що підозрюють 2 п'яних поліцейських – старшого сержанта Володимира Петровця та лейтенанта Івана Приходько, а також 2 цивільних, серед яких – неповнолітній.
      • Інспектора поліції підозрюють у вбивстві з необережності, а всіх інших учасників події у порушенні порядку та зберіганні вогнепальної зброї.

      Дивіться сюжет 24 каналу про вбивство Кирила Тлявова:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Діти і неповнолітні Поліція Вбивство
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