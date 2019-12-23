Вбивство поліцейськими 5-річного Кирила Тлявова: справу передали до суду

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова, яке відбулося у Переяслав-Хмельницькому. Серед обвинувачених – двоє колишніх правоохоронців.

Справу кваліфікували як хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї і вбивство з необережності. Про це повідомили у пресслужбі Київської прокуратури.

Знайти більше: Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

За версією слідства, у травні 2019 року 4 чоловіків, ймовірно, заради розваги, зробили кілька пострілів з вогнепальної зброї у напрямку людей. Внаслідок пострілу дитина отримала смертельне поранення.

Що відомо про вбивство Кирила Тлявова

Дитина зазнала вогнепального поранення голови 31 травня 2019 року в Переяславі. Хлопчик помер не одразу, спершу його відвезли до реанімації з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки. Кирилові зробили операцію, проте 3 червня він помер .

. Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і вдарився у камінь, через що й отримав травму голови. Проте згодом з’ясувалося, що поліцейські були п'яними й вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

й вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину. Підозрювані не знали, що влучили у Кирила Тлявова. Після смертельного пострілу вони поїхали розважатися.

Раніше Роман Труба заявив, що у 5-річного хлопчика з Переяслава стріляв інспектор поліції. Куля влучила в камінь і рикошетом попала в хлопчика.

У ДБР прізвищ підозрюваних не називали. Однак відомо, що підозрюють 2 п'яних поліцейських – старшого сержанта Володимира Петровця та лейтенанта Івана Приходько, а також 2 цивільних, серед яких – неповнолітній.

Інспектора поліції підозрюють у вбивстві з необережності, а всіх інших учасників події у порушенні порядку та зберіганні вогнепальної зброї.

Дивіться сюжет 24 каналу про вбивство Кирила Тлявова: