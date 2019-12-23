Убийство полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова: дело передали в суд

Прокуратура передала в суд обвинительный акт по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова, которое состоялось в Переяслав-Хмельницком. Среди обвиняемых – двое бывших правоохранителей.

Дело квалифицировали как хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия и убийство по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской прокуратуры.

Найти больше: Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

По версии следствия, в мае 2019 года 4 мужчин, вероятно, ради развлечения, сделали несколько выстрелов из огнестрельного оружия в направлении людей. Вследствие выстрела ребенок получил смертельное ранение.

Что известно об убийстве Кирилла Тлявова

Ребенок получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. Мальчик умер не сразу, сначала его отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости. Кириллу сделали операцию, однако 3 июня он умер.

Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и ударился об камень, из-за чего и получил травму головы. Однако впоследствии выяснилось, что полицейские были пьяны и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлических банках и других предметах неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

Подозреваемые не знали, что попали в Кирилла Тлявова. После смертельного выстрела они поехали развлекаться.

Ранее Роман Труба заявил, что в 5-летнего мальчика из Переяслава стрелял инспектор полиции. Пуля попала в камень и рикошетом попала в мальчика.

В ГБР фамилий подозреваемых не называли. Однако известно, что подозревают 2 пьяных полицейских – старшего сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, а также 2 гражданских, среди которых – несовершеннолетний.

старшего сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, а также 2 гражданских, среди которых несовершеннолетний. Инспектора полиции подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных участников события в нарушении порядка и хранении огнестрельного оружия.

Смотрите сюжет 24 канала об убийстве Кирилла Тлявова: