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      Вбивство Шеремета: що робити з непрямими доказами?

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      Павло Шеремет / Школа журналістики УКУ

      Є два великих нерозкритих злочини, атмосферою яких ми дихаємо і, навіть, живемо. Це вбивства Небесної сотні і підле вбивство Павла Шеремета. Вони близькі за кінцевою відсутністю прямих доказів.

      Відсутність прямих доказів при розслідуванні вбивств Небесної сотні. Так? Януковичи і час затерли чи заховали в Росії.

      Відсутність прямих доказів при звинуваченні волонтерів. Так. Вибух знищує сліди.

      Залишаються непрямі докази-улики. Лакуна "прямих доказів" заповнюється мережевими вибухами прямих емоцій, політикою, братерством, погрозами та загрозою війни всіх зі всіма.

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      Втім, залишимо справи Небесних героїв поки що остронь: прийде час. Тут і тепер для нас надважлива справа волонтерів. Це, кінцево, справа громадянського миру в країні, яка на виборах спромоглась подолати політичну війну всіх зі всіма на тлі зовнішньої агресії.

      Так що нам робити з непрямими доказами, зібраними до купи та виструнченими в уявлену кримінальну справу слідчими щодо немовби злочину волонтерів?

      Вже робиться: непрямі докази радикально не спримаються, їх висміюють, ставлять під вірний сумнів. Але на непрямі докази немає доказів ані тих, хто доводить, ані тих, хто їх спростовує, нищить.

      Тому спростовуються не докази. Нищиться система доказів або правова система. Або просто – сама Система. Політична. Державна. Національна.

      Під сумнів ставиться наша демократія, яку ми спробували владнати на останніх виборах. Це єдиний прямий доказ, який ми маємо на сьогодні. Саме його не можна ставити під сумнів.

      Я доєднуюсь до позиції, заявленої УП: мають бути знайдені ясні відповіді на головне питання про замовника та мотиви. Тому – спок! Зараз настав час розважливості.

      Обидві сторони – правоохоронці та громадскість, яка за волонтерів та справедливість, – не мають права перетнути ту межу, яка відділяє нас від громадянського миру. Адже маємо гідність, завойовану нами на Майдані та захищену волонтерами на Сході. Гідність державних слідчих у проведенні слідства та непорушенні гідності та прав підслідних. Гідність підслідних у проясненні непрямих доказів.

      Якщо не так, то, нагадаю, що за справою вбивств Небесної сотні, як і за підривом Павла, ще мерехтить спільна тінь – підозра дії путинської руки. Цій капітуляції також Ні.

      Автор: Євген Бистрицький
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Розслідування Вбивство Павла Шеремета Волонтери Небесна Сотня Павло Шеремет
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