21:55
12 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ернст руйнує російську пропаганду. Улюблена книга Путіна
      Вєсті Кремля
      21:14, 11 грудня
      Вєсті.UA: Про що Зеленський говорив з Путіним. Бої без правил у Раді
      Вєсті.UA
      20:27, 11 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Версія слідства нас шокувала, – реакція "Української Правди" на новий виток у справі Шеремета

      889
      На нову інформацію щодо вбивства Шеремета відреагували в УП / колаж 24 каналу

      У редакції "Української Правди" відреагували на нові подробиці у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Він вів у виданні власний блог та перебував у стосунках разом із редакторкою-засновницею УП Оленою Притулою.

      Так, головна редакторка "Української Правди" Севгіль Мусаєва написала на своїй фейсбук-сторінці, як колеги Шеремета сприйняли нову інформацію від слідчих у справі про його вбивство.

      Важливо! Підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета затримали: що відомо слідству на цей момент – відео

      Ми із великою надією дивилися сьогоднішній брифінг щодо розслідування справи нашого колеги, журналіста "Української правди" Павла Шеремета. З моменту його вбивства минуло вже понад 3 роки, і за весь цей час ми не знали про перебіг розслідування майже нічого. Зізнаємося чесно, озвучена версія слідства нас шокувала,
      – наголосила вона.

      Так, Мусаєва каже: до викладеної на брифінгу МВС інформації у редакції ставляться дуже обережно. Усі викладені факти збираються детально аналізувати, бо не хочуть, аби у справі мали місце бодай якісь маніпуляції.

      Окрім того, вона додала: брифінг викликав низку запитань, на які відповідей у правоохоронців не знайшлося.

      Про які питання йдеться:

      • Хто може бути замовником цього вбивства?

      "Версія про те, що такий злочин могла самостійно організувати група волонтерів задля дестабілізації ситуації, викликає багато питань", – зауважує редакторка "Української Правди".

      • Якими були мотиви замовників?

      "Незрозумілими для нас залишаються мотиви замовників та виконавців. Мети, що була озвучена під час брифінгу – дестабілізації політичної ситуації в Україні – не було досягнуто", – додає Мусаєва.

      • Хто був зацікавлений у дестабілізації ситуації в країні на той час?

      "Навіщо волонтерам, що підтримували армію у складні часи, потрібна дестабілізація ситуації всередині країни? Чи слідство припускає, що група волонтерів могла діяти в інтересах Росії?" – запитує вона.

      Окрім того, редакція "Української Правди" просить усіх, кому відомі додаткові факти про людей, прізвища яких були озвучені у якості підозрюваних, їх надати.

      До теми: Це – шоу і повна зневага з боку МВС, – адвокат Грищенків про новий виток у справі Шеремета

      Вбивство Павла Шеремета: стали відомі імена підозрюваних – відео

       

      9 небезпечних ознак тромбозу, які не можна ігнорувати
      сьогодні
      23405
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Вбивство Павла Шеремета Павло Шеремет Журналісти ЗМІ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:53 "Динамо" сенсаційно не обіграло "Лугано" та вилетіло з Ліги Європи: відео
      Ігор Саджениця 623
      сьогодні , 21:16 Допінговий скандал: чому санкції WADA проти РФ ще нічого не вирішують
      229
      сьогодні , 20:05 Найкращі ігри 2019 року: рейтинг Техно 24
      Михайло Года 133
      сьогодні , 19:35 Вбивство Шеремета: хто така Яна Дугарь та як вона причетна до справи
      Євгенія Мазур 2452
      сьогодні , 19:11 Політика та кримінал: найгучніші арешти 2019 року
      388
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук