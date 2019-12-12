Версія слідства нас шокувала, – реакція "Української Правди" на новий виток у справі Шеремета

У редакції "Української Правди" відреагували на нові подробиці у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Він вів у виданні власний блог та перебував у стосунках разом із редакторкою-засновницею УП Оленою Притулою.

Так, головна редакторка "Української Правди" Севгіль Мусаєва написала на своїй фейсбук-сторінці, як колеги Шеремета сприйняли нову інформацію від слідчих у справі про його вбивство.

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Ми із великою надією дивилися сьогоднішній брифінг щодо розслідування справи нашого колеги, журналіста "Української правди" Павла Шеремета. З моменту його вбивства минуло вже понад 3 роки, і за весь цей час ми не знали про перебіг розслідування майже нічого. Зізнаємося чесно, озвучена версія слідства нас шокувала,

– наголосила вона.

Так, Мусаєва каже: до викладеної на брифінгу МВС інформації у редакції ставляться дуже обережно. Усі викладені факти збираються детально аналізувати, бо не хочуть, аби у справі мали місце бодай якісь маніпуляції.

Окрім того, вона додала: брифінг викликав низку запитань, на які відповідей у правоохоронців не знайшлося.

Про які питання йдеться:

Хто може бути замовником цього вбивства?

"Версія про те, що такий злочин могла самостійно організувати група волонтерів задля дестабілізації ситуації, викликає багато питань", – зауважує редакторка "Української Правди".

Якими були мотиви замовників?

"Незрозумілими для нас залишаються мотиви замовників та виконавців. Мети, що була озвучена під час брифінгу – дестабілізації політичної ситуації в Україні – не було досягнуто", – додає Мусаєва.

Хто був зацікавлений у дестабілізації ситуації в країні на той час?

"Навіщо волонтерам, що підтримували армію у складні часи, потрібна дестабілізація ситуації всередині країни? Чи слідство припускає, що група волонтерів могла діяти в інтересах Росії?" – запитує вона.

Окрім того, редакція "Української Правди" просить усіх, кому відомі додаткові факти про людей, прізвища яких були озвучені у якості підозрюваних, їх надати.

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