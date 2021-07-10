Вболівальницю Англії звільнили з роботи за похід на матч Євро-2020 під час лікарняного

Вболівальниця збірної Англії збрехала керівництву, що захворіла. Все для того, щоб піти на матч Євро-2020. Однак жінці не пощастило і її начальник дізнався про брехню.

Чому жінку звільнили з роботи

37-річна Ніна Фарукі отримала квиток на матч Англія – Данія в останній момент. Взяти відгул було вже пізно.

Цікаво Англійці вимагають додатковий вихідний у випадку перемоги збірної Англії на Євро-2020

Вболівальниця подумала, що з роботи її не відпустять через брак персоналу. Тому жінка збрехала, що захворіла, а сама вирушила з міста Лідс у Лондон.

План Ніни зазнав краху ще у першому таймі. Вона потрапила в об'єктив телекамери, коли раділа першому забитому голу своєї збірної. Кадри з уболівальницею побачив весь світ, а деякі ЗМІ навіть написали про її яскраві емоції.

Трансляцію матчу побачив і шеф Ніни. Вранці він зателефонував жінці та сказав, що вона може не виходити на роботу. Представник компанії заявив, що у них не було іншого виходу, як звільнити прогульницю. Однак він запевнив, що всім працівникам дадуть додатковий вихідний 12 липня, після фіналу Євро-2020.

Курйози на Євро-2020

Раніше 6 вболівальників з Франції переплутали Будапешт з Бухарестом, коли грала їхня збірна. Замість Угорщини чоловіки прилетіли у Румунію, а свою помилку зрозуміли лише через кілька годин.

Тому французи мусили дивитися матч по телевізору.