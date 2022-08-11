росіяни "Смерчем" атакували портову інфраструктуру Миколаївщини

Триває 169 доба героїчного протистояння України російським окупантам. Скований опором ЗСУ на Півдні, ворог не здатний просуватися суходолом, тому продовжує обстріли з РСЗВ та важкої артилерії.

Зокрема, росіяни 11 серпня атакували портову інфраструктуру у Миколаївській області. Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь" станом на 12:00.

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Актуальна ситуація у регіоні

В ОК "Південь" розповіли, що ситуація у їхній операційній зоні залишається напруженою, проте контрольованою. Значних змін у складі та розташуванні сил ворога на Півдні не зафіксовано.

Разом з тим російські окупанти продовжують тероризувати авіацією звільнені населені пункти та українські позиції, а також гатять з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по населених пунктах у тилових районах Півдня України.

"Смерчем" атаковано портову інфраструктуру Миколаївщини,

– йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Крім того, окупанти вкотре обстріляли "Градами" Нікополь – пошкоджено 7 будівель, 2 школи, поранення отримали 9 людей, 3 цивільних загинули. Також зафіксовано атаку по Великій Костромці, проте тут, на щастя, минулось без жертв.

Тим часом на Одещині, у ході здійснення контрдиверсійних заходів, правоохоронці затримали громадянина, який збирав та поширював інформацію про розташування українських військових формувань та важливих об'єктів інфраструктури. Проти нього порушили кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

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