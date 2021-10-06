Вдова українського воїна отримала від влади квартиру, в якій неможливо жити: промовисті фото

У Кропивницькому спалахнув скандал через квартиру для вдови загиблого українського бійця. Жінка, яка сама виховує доньку, отримала від міської влади однокімнатну квартиру. Щоправда, жити у ній неможливо – стіни хитаються та можуть у будь-який момент завалитися.

Залишає бажати кращого і зовнішній вигляд самої квартири. Однак варіанту отримати інше житло у жінки наразі немає.

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Що відомо про вдову українського бійця

Тетяна Запорожченко познайомилась зі своїм чоловіком ще у 2014 році. Того ж року у них народилася донька, а чоловік пішов служити прикордонником у зону проведення АТО. Після року служби він повернувся додому інвалідом армії, переніс кілька операцій на хребті.

У 2015 році родина стала в чергу на отримання житла у Кропивницькому. А вже за 2 роки чоловік Тетяни загинув, рятуючи дівчинку на місцевій водоймі.

Він потонув. Викинув її на матрац, а сам пішов під воду,

– розповіла жінка.

Зараз Тетяна з донькою живе в орендованій двокімнатній квартирі, яку винаймає разом з подругою.

Жінка не може працювати

Пані Тетяна зазначила, що її донька часто хворіє, тож змушена постійно сидіти з нею.

"Не можу влаштуватись на роботу, бо лишити її (доньку – 24 канал) ні з ким, я ж сирота. Отримуємо 7 тисяч гривень пенсії чоловіка, половину віддаю за оренду", – сказала вона.

Сім'я отримала непридатну для життя квартиру

У 2021 році родина Запорожченко нарешті отримала від міськради однокімнатну квартиру. Коли вона прийшла оглянути квартиру на восьмому поверсі багатоповерхівки, то була, м'яко кажучи, неприємно здивована.

Стіна хитається, завалитись може в будь-який момент. Й інша стіна хитається. Якщо ставити нові двері, то конструкція завалиться,

– констатувала Тетяна.

У міськраді її попередили, якщо квартира їй не підійде, то нову чекати можна і 4, і 5 років.

В якому стані квартира / Скриншот з відео "Суспільне Кропивницький"

Як цю ситуацію коментують у міській раді

Начальник міського відділу обліку житла Валерій Пількін пояснив, що у Кропивницькому немає первинного ринку житла, тож темпи надання квартир невеликі. У 2021 році влада Кропивницького може дозволити собі виділити 2 безкоштовні квартири.

У нас є загальна черга, де люди стоять з 80 року. Є першочергова черга, де люди стоять з 85 року і житлом незабезпечені. І є позачергова черга. Усього в місті понад 3100 людей стоять у черзі на житло,

– зауважив Пількін.

Тому інше житло родині загиблого воїна запропонувати зараз не можуть. Наразі вдова героя АТО має намір просити про допомогу у представників громадських організацій, які опікуються справами учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей.

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