Влада Південної Кореї заявила, що два військові літаки Росії порушили зону протиповітряної оборони. Це вже другий подібний інцидент за 10 днів.

Корейські військові одразу ж попередили російські літаки про порушення і ті покинули зону. Про це повідомляє агентство Yonhap.

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Військові Південної Кореї заявили, що російські літаки увійшли у зону ППО країни 28 серпня без попереднього повідомлення. Ймовірно, це були морські патрульні літаки Росії Іл-38.

Літаки увійшли в зону, розташовану приблизно у 330 кілометри на південний схід від столиці Південної Кореї Сеула. Там російська авіація кружляла приблизно 30 хвилин. Водночас літаки не порушили кордону Південної Кореї.

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Відомо, що вторгнення відбулося в останній день спільних літніх військових навчань армій США та Південної Кореї.

Нещодавно РФ розгорнула польовий аеродром за 30 кілометрів від кордону з Україною. У межах військових навчань там саджали військові літаки Ан-26, Су-25 та Іл-76.