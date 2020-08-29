Вдруге за 10 днів: Південна Корея заявила, що два російських літаки порушили зону ППО країни
Влада Південної Кореї заявила, що два військові літаки Росії порушили зону протиповітряної оборони. Це вже другий подібний інцидент за 10 днів.
Корейські військові одразу ж попередили російські літаки про порушення і ті покинули зону. Про це повідомляє агентство Yonhap.
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Військові Південної Кореї заявили, що російські літаки увійшли у зону ППО країни 28 серпня без попереднього повідомлення. Ймовірно, це були морські патрульні літаки Росії Іл-38.
Літаки увійшли в зону, розташовану приблизно у 330 кілометри на південний схід від столиці Південної Кореї Сеула. Там російська авіація кружляла приблизно 30 хвилин. Водночас літаки не порушили кордону Південної Кореї.
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Відомо, що вторгнення відбулося в останній день спільних літніх військових навчань армій США та Південної Кореї.
Нещодавно РФ розгорнула польовий аеродром за 30 кілометрів від кордону з Україною. У межах військових навчань там саджали військові літаки Ан-26, Су-25 та Іл-76.