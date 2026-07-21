Вдячний Олександру Сирському, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський визначився з новим Головнокомандувачем ЗСУ. Ним стане Михайло Драпатий. Водночас він подякував поки ще чинному Головкому Олександру Сирському.

За словами Зеленського, Сирський забезпечив результати України у захисті Києва, у Харківській наступальній операції та у Курській операції. Про це очільник держави заявив у вечірньому зверненні.

Що ще сказав Зеленський про Сирського?

Президент відзначив, що значний шлях пройдено, однак захист України досі триває. Ба більше, потрібне гідне ставлення до кожного воїна.

"Я вдячний Олександру Сирському та кожному нашому воїну за сильні фронтові позиції України. Я вдячний Михайлу Драпатому за саме такий погляд. Сьогодні з Олександром Сирським та з Андрієм Гнатовим ми говорили про подальші формати служби та правильну передачу справ", – заявив він.

За словами радника президента Дмитра Литвина, укази щодо звільнення Сирського та призначення Драпатого мають опублікувати 22 липня.

Також Зеленський запропонував Михайлу Федорову нову посаду. Він, імовірно, буде займатися технологічним складником розвитку держави.