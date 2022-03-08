Величезний моральний удар для окупантів, – радник глави МВС про ліквідацію генерал-майора Росії

Збройні сили України біля Харкова ліквідували генерал-майора Росії Віталія Герасимова. Така втрата є величезним моральним ударом для усіх російських окупантів.

Приховати її як від військових, так і від пересічних росіян точно не вдасться. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

До теми Біля Харкова ліквідували генерал-майора російської армії Віталія Герасимова: фото

"Якщо ми говоримо про моральну історію, то знищення генерал-майора, керівника штабу, заступника керівника 41 армії (Віталія Герасимова – 24 канал) – це величезний моральний удар по всіх російських військах. Приховати це неможливо", – розповів Денисенко.

Раніше Герасимов отримав медаль за так зване "повернення Криму". За словами Денисенка, усі російські генерали, полковники та інші їхали на війну в Україну, аби отримати чергову нагороду.

Вони не чекали тут війни. Кожен з них розуміє, що вбивають генерал-майора, такого рівня людину. Ми ж усвідомлюємо, що таке у будь-якій війні вбивати генерал-майора,

– заявив радник міністра.

Денисенко також зауважив, що про ліквідацію Герасимова уже говорять в усіх частинах. Це є великим деморалізаційним аспектом для окупантів.

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