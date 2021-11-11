Величезний пам'ятник букві "Ї": на Тернопільщині встановили унікальний артоб'єкт

У містечку Ланівці, що на Тернопільщині, відкрили пам'ятник букві "Ї". Артоб'єкт встановили з нагоди Дня української писемності.

Мистецький об'єкт отримав назву "Українська мова – унікальна". Букву "Ї" встановили біля міської ради просто у центрі міста.

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Раніше на цьому місці був постамент "першим комсомольцям Лановецького району". Його демонтували під час декомунізації.

Виготовив артоб'єкт коваль Василь Гудима. У міській раді пояснили, що пам'ятник має нагадувати про цінність української мови та її багатство.

На Тернопільщині відкрили пам'ятник букві "Ї" / Фото пресслужби Лановецької міської ради

День української писемності: головні події

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Мистецький об'єкт "Українська мова – унікальна" відкрили у місті Ланівці. Символічно, що ця подія відбулася в День української писемності та мови, адже наша рідна, солов'їна мова незрівнянна, милозвучна та особлива.

Тож, відтепер статична фігура літери "Ї", автором якої є Василь Гудима – це окраса громади і єдина артінсталяція такого типу в Україні. Ініціатор створення мистецького об'єкта Юрко Матевощук привітав усіх присутніх на відкритті, а міський голова Роман Казновецький зазначив, що Ланівці вкотре збагатилися унікальною локацією, яка щораз нагадуватиме усім нам про цінність рідної мови, її багатство.

Громадські діячі Богдан Кукурудза та Марія Романчук поетично та щиро звертали до українського слова, вітаючи усю громаду з цією подією. "Українська мова – унікальна" – це не просто назва, вираз чи слова, це догма, яку потрібно проносити через роки, утверджуючи нашу єдність.