Велика Британія наполягає на повному відключенні Росії від SWIFT

У Великій Британії заявили, що Росію мають повністю відключити від SWIFT. Також країни G7 повинні відмовитися від нафти та газу з цієї країни.

З такою рішучою заявою виступила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Вона виступає за повну ізоляцію Росії, передає 24 канал.

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Росія має бути повністю відключена від SWIFT, а країни G7 повинні відмовитися від нафти та газу з цієї країни,

– заявила вона.

Трасс пообіцяла посилити роботу з Індією та країнами Перської затоки щодо подальшої ізоляції Росії.



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