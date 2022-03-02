Велика кількість гвинтокрилів насувається з Криму на Миколаїв, у місті висадився десант

Російські війська намагаються затиснути Миколаїв у кільце. Станом 10:30 ситуація ускладнюється, але місто чинить потужний опір ворогові.

Просто зараз із території Криму на Миколаїв насувається велика кількість гвинтокрилів, повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. За його словами, запеклі бої з окупантами ведуться в Херсонському напрямку та в районі Калинівського кільця.

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"Залишайтеся в укриттях. Ваше головне завдання – зберігати своє життя та життя своїх близьких", – наголосив міський голова. Він також додав, що Миколаїв готується до вуличних боїв.

Усі, хто може тримати зброю, ставайте на захист міста, – звернувся до жителів Сєнкевич.

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Своєю чергою губернатор Миколаївщини Віталій Кім додав, що в аеропорту міста висадився ворожий десант. "Наші вже притиснули їх до землі. Ті просять здатися", – резюмував він, але загроза залишається.

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