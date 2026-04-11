Бабуся робила це завжди, – глава УГКЦ зізнався, як готувались до Великодня у його дитинстві

Блаженніший Святослав, Глава Української греко-католицької церкви розповів про звичаї своєї родини на Великдень у його дитинстві. Зокрема, свято у нього асоціювалося із чистотою.

Він пригадав 24 Каналу, що напередодні Пасхи завжди прибирали подвір'я, білили дерева, усе мало бути прикрашене. Його бабуся вирощувала квіти, а також прала на свято усі вишиванки.

"Я пригадую, що Великдень завжди був днем вишиванок. На великий піст моя бабуся завжди ховала усі вишиванки, усе світле, що було в нашому домі. Перед Великоднем це все пралося. А коли приходив Великдень, це все знову урочисто займало свої місця. Це був момент невимовної краси, естетичної, культурної складової, яка формує світогляд молодої людини", – сказав він.

Цікаво, що Священник храму святих Кирила і Методія у Львові, духівник УКУ, керівник пресслужби Львівської Архиєпархії УГКЦ отець Михайло Квасюк наголосив, що Великодні свята тривають не три дні. Він пояснив, що цей період починається від неділі Воскресіння Христового, тобто з 12 квітня, і триває цілий тиждень до наступної неділі, яку ми називаємо Антипасха, тобто завершення Пасхи.

Великдень завжди припадає на весну. Глава УГКЦ підкреслив, що вона була пов'язана з пробудженням природи довкола. Тому усе чистили, мили, прибирали.

Можливо, ці звичаї були пов'язані з домашніми клопотами. Але вони віддзеркалювали той момент приготування, що Великдень – це якийсь новий початок, перезапуск твого життя. Це новий етап, нагода лишити щось позаду, ввійти в якесь оновлення. Воскреслий Христос, свято завжди було пов’язане з радістю,

– додав Блаженніший Святослав.

