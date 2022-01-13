Про це повідомила пресслужба партії "Євросолідарність". Також там додали, що в умовах широкомасштабної агресії Володимира Путіна переслідування лідера опозиції є "руйнуванням національної єдності".

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Як все ж таки добре, що у нас є Путін (це сарказм), на якого можна списувати свої провали. Це мені нагадує старий номер з "Клубу веселих та кмітливих" про те, що "поки не час, але от коли закінчиться війна...".

Однак навряд чи Петра Олексійовича можна вважати шанувальником КВК. Хоча, конкурс на найкращу капітанську пісню, я думаю, йому б "зайшов".



Петро Порошенко 17 січня повернеться в Україну / Фото Getty Images

З піснями, квітами, хлібом та сіллю закликають зустрічати "лідера опозиції" в аеропорту Бориспіль. Однак виникає запитання, коли це Порошенко став лідером опозиції?

За підрахунками Громадянської мережі ОПОРА, "Євросолідарність", яку очолює Порошенко, одна з тих, хто стабільно підтримує ініціативи влади.

Звісно, не на 90% – цей відсоток ми залишимо для "слуг". Втім, з другого по четверте місце розмістились "Довіра", "Голос" і "ЄС". При цьому, як бачимо, абсолютним лідером у питаннях опозиції залишається ОПЗЖ.

Що цьому передувало

Наприкінці грудня лідеру "Європейської солідарності" оголосили підозру у державній зраді. Справа стосується постачання вугілля на українські ТЕЦ з тимчасово окупованих територій. У ній фігурує також кум Путіна – Віктор Медведчук.

Щоправда, у момент першої спроби вручити підозру п'ятий президент трохи розгубився і не вигадав нічого кращого, аніж просто втекти від правоохоронців на автомобілі.

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Вже потім була друга спроба, під час якої Державне бюро розслідувань надіслало документи на роботу за домашньою адресою Порошенка.

Адвокати п'ятого президента стверджують, що ті папірці йому просто перекинули через паркан. Хоч вони їх і підняли, врученням це не вважається, бо на той момент політик перебував вже у Варшаві у дипломатичному турне, яке запланував задовго до всіх цих подій.

Щоправда, у тому ж таки ДБР стверджують, що Порошенко купив квиток на рейс вже після того, як дізнався про повістку до бюро.

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Крім того, період, на який припало дипломатичне турне Порошенка, вважався тижнем роботи у комітетах. Відпустку Петро Олексійович не брав, а отже мав бути на робочому місці, на чому наголосили, зокрема, його колеги.

Чому до підозри є питання

Варто зауважити, що й до самої підозри є певні питання. Головне з них – чому її підписала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, а виконувач обов'язків Олексій Симоненко.

Саме з цим питанням лідер "ЄС" збирається відразу з аеропорту завітати до генпрокурорки, скориставшись своїм правом нардепа на візит. Звісно, якщо встигне, бо відразу після приземлення його можуть чи мають право заарештувати.

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Тим часом адвокати Порошенка запевняють, що підстав для затримання політика немає, тому що він готовий сам прийти до суду, коли повернеться в Україну.

Як ситуація вплинула на Порошенка

Варто нагадати, що усе, про що ми говоримо, є матеріалами досудового розслідування, а тому достеменно сказати, на чому базуватиметься захист Порошенка, не можна.

Однак підозра у держзраді точно обійдеться Порошенку недешево.

Через нову "вугільну" справу політику вже довелося витратити на адвокатів майже 11 мільйонів гривень, які він сумлінно задекларував. Виплата була одноразовою – 29 грудня, тобто якраз після вручення підозри. Вона на 88% більша за усі попередні.

Наприклад, у жовтні п'ятий президент витратив на юридичні послуги лише 124,6 тисячі гривень.

"Лідера опозиції" ще ніхто не садить за ґрати. Однак йому можуть обрати заставу або ж домашній арешт, як це було з Віктором Медведчуком. Справа ж у них одна на двох, тому й запобіжний захід може бути таким.



Порошенко витратив на адвокатів майже 11 мільйонів гривень / Фото Getty Images

Чому справа може бути вигідна політику

Поговорімо ще й про політичну складову. Прихильники Петра Олексійовича схиляються до думки, що уся ця справа є політичним переслідуванням. Що ж, усе може бути.

Однак політолог Володимир Фесенко стверджує, що у такому разі воно вигідне не лише Банковій, а й самому лідеру "ЄС".

Буде гра двох стратегій. Петру Олексійовичу, як це не парадоксально, вигідно суто політично. Чим гучнішими будуть події 17 січня, тим краще для нього суто інформаційно й політично,

– розповів Фесенко.

Слухаючи й спостерігаючи за усіма цими подіями, у мене виникло непереборне відчуття дежавю. Я точно десь усе це вже бачила, але з іншою персоною у головних ролях. Ось така вона – іронія долі.