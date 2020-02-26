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      Велике будівництво доріг: Гончарук розповів, на що й скільки виділили грошей

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      Гончарук розповів про поточний стан великого будівництва доріг / rbc.ua

      З 1 березня в Україні починають будувати та ремонтувати дороги. Уряд затвердив 206 об'єктів програми "Велике будівництво". Наразі на це виділили понад 5 мільярдів гривень.

      Кабмін затвердив перелік програм та проєктів, які фінансуватимуться за гроші державного фонду регіонального розвитку. Про це у телеграмі написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

      Читайте також: Які дороги зремонтують у 2020 році: інфографіка

       

      Ідеться про 402 проєкти, з них 206 — об’єкти програми "Велике будівництво",
      – зазначив Гончарук.

      За його словами, Міністерство розвитку громад та територій розподіляє гроші відповідно до планів будівництва на 2020 рік. "Наразі мова йде про 5,2 мільярда гривень із 7,5, передбачених у 2020 році", – додав Гончарук.

      Прем’єр повідомив, що уряд затвердив порядок використання коштів на будівництво та реконструкцію:

      • Запорізького мосту;
      • траси Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на ділянці Одеса – Миколаїв – Херсон;
      • траси Київ – Суми – Харків в межах Чернігівської та Сумської областей.

      "Будуємо не просто об’єкти, а нові можливості для людей", – підсумував Гончарук. Адже велике будівництво – це нові робочі місця для людей та якісна інфраструктура.

      Зверніть увагу! Державне агентство автомобільних доріг вже розпочало будувати та ремонтувати дороги у 14 областях України. Через теплі погодні умови до робіт вдалося приступити раніше, ніж планувалося.

      Які дороги будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році

      • М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через Вінницю);
      • Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка;
      • Будівництво південного обходу Дніпра;
      • Н-26 Чугуїв – Мілове (через Старобільськ);
      • Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя;
      • Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв;
      • Н-11 Дніпро – Миколаїв (через Кривий Ріг);
      • Н-03 Житомир – Чернівці.

      дороги
      Які дороги будуватимуть та ремонтуватимуть у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Суми Новини Харкова Новини Одеси Новини Запоріжжя Гроші Дороги Ремонт Будівництво Новини України
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