Велике будівництво доріг: Гончарук розповів, на що й скільки виділили грошей

З 1 березня в Україні починають будувати та ремонтувати дороги. Уряд затвердив 206 об'єктів програми "Велике будівництво". Наразі на це виділили понад 5 мільярдів гривень.

Кабмін затвердив перелік програм та проєктів, які фінансуватимуться за гроші державного фонду регіонального розвитку. Про це у телеграмі написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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Ідеться про 402 проєкти, з них 206 — об’єкти програми "Велике будівництво",

– зазначив Гончарук.

За його словами, Міністерство розвитку громад та територій розподіляє гроші відповідно до планів будівництва на 2020 рік. "Наразі мова йде про 5,2 мільярда гривень із 7,5, передбачених у 2020 році", – додав Гончарук.

Прем’єр повідомив, що уряд затвердив порядок використання коштів на будівництво та реконструкцію:

Запорізького мосту;

траси Одеса – Мелітополь – Новоазовськ на ділянці Одеса – Миколаїв – Херсон;

траси Київ – Суми – Харків в межах Чернігівської та Сумської областей.

"Будуємо не просто об’єкти, а нові можливості для людей", – підсумував Гончарук. Адже велике будівництво – це нові робочі місця для людей та якісна інфраструктура.

Зверніть увагу! Державне агентство автомобільних доріг вже розпочало будувати та ремонтувати дороги у 14 областях України. Через теплі погодні умови до робіт вдалося приступити раніше, ніж планувалося.