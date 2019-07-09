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      Велике переселення: чи вигідно Художньому музею переїжджати на Банкову

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      Офіс президента Україні приблизно за рік має переїхати в Український дім. Натомість президент Володимир Зеленський пообіцяв віддати Художньому музею України нинішнє семиповерхове приміщення президентської адміністрації на Банковій.

      Ідея президента благородна, адже святиня українського мистецтва нині радше нагадує сховище експонатів, ніж їх експозицію.

      Важливо! Переїзд Зеленського: чому проект Офісу досі не затвердили

      Для музею розширення – це унікальна можливість нарешті показати всю історію українського мистецтва широкому загалу. Нині ж її бачать лише працівники.

      Головний зберігач показав журналістам 24 каналу підвал музею. У кутку – цінність, якій не вистачило місця в експозиції – картина Олександри Екстер "Міст севр" – український авангард.

      Картина
      Картина "Міст Севр"

      Лише у цьому фондосховищі десь тисяча картин. А тому тримати все тут у хронологічному чи авторському порядку дуже складно. Частину картин зберігають просто в шухлядах без рам.

      Поруч у кімнатах ще картини, графіка та скульптури, майстерні та бібліотека. Працівники говорять: хотілося б, аби експонати не тільки зберігали з більшою повагою, а й реставрували й виставляли їх. Тому можливій передачі будівлі – дуже раді. Хоча із самим приміщенням досі не знайомі. І не зрозуміло, наскільки великою може бути експозиція та як її розмістять.

      Наразі більшість картин просто стоять у підвалі
      Наразі більшість картин просто стоять у підвалі

      Тим часом музейники та арт-експерти сперечаються про доцільність цього акту благодійності. Одні приємно здивовані таким вчинком. Мовляв, це ще краще, ніж передача музею будівлі Українського дому. Інші ж схиляються до того, що це просто популізм.

      Чому Зеленський хоче переїхати з Банкової?

      Тому що не бачить сенсу у президентській резиденції. Ще напередодні другого туру президентських виборів Зеленський заявив, що хоче перенести Адміністрацію Президенти з Банкової у Києві на інше місце. За його словами, в європейських країнах старі резиденції використовуються для екскурсій.

      Представник команди майбутнього президента екс-міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що перенести АП в інше місце можна досить швидко, бо, за його словами, "переїзд – це радше символ".  Він додав, що цей переїзд не створить проблем. 

      Чи можна дійсно перенести Адміністрацію президента в інше місце – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Переїзд Адміністрації Президента Офіс Президента Музеї Новини культури
      Джерело: 24 канал
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