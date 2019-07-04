Переїзд Зеленського: чому проект Офісу досі не затвердили

Два тижні тому архітектор Іван Юнаков, і за сумісництвом кандидат у депутати за списком "Слуги народу", презентував Зеленському проект реконструкції Українського дому в Офіс президента. Нині він представив ідею урбаністам, архітекторам та журналістам. Чому ж план реконструкції колишнього музею Леніна досі не набув статусу "проекту", хоча його так потужно піарять – читайте далі.

За проектом, який запропонував архітектор Іван Юнаков, Офіс Президента матиме великий паркінг на 134 місць, спортзал, ресторан, а також робочі місця для п'ятисот осіб. І на це все потрібно 300 мільйонів гривень і дев'ять місяців. Наразі у Зеленського розмірковують, звідки брати мільйони, бо з бюджету – не хочуть.

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Чому не було конкурсу на проект

Цікаво, що конкурс на розробку концепції Офісу не проводився. У команді президента це пояснили тим, що Український дім проектували у "Київпроекті", а отже авторські права на реконструкцію теж належать йому.



Проект Офісу Президента

Наразі не відомо, чи стане пішохідною Європейська площа, як це зображено на ескізах. В АП, на запит 24 каналу відповіли, що "питання можливого розташування новоствореного офісу глави держави зараз на стадії вивчення". Цікаво, що разом з Іваном Юнаковим представляв проект Зеленському Андрій Вавриш.

Чим відомий Андрій Вавриш?Андрій Вавриш – друг Андрія Богдана, колишній заступник начальника Департаменту містобудування КМДА. Також він є забудовником та фігурантом розслідувань програми "Наші гроші" про нелегальну забудову.





Андрій Вавриш

Нардепи Сергій Лещенко та Ігор Луценко впевнені, що Вавриш продовжуватиме займатися нелегальними забудовами. Саме для цього через "Слугу народу" веде своїх людей у парламент.

Вавриш зараз має план: через київські мажоритарки запустити шість своїх людей, для того, щоб далі системно відновити нищення Києва, так само як відбувалося це при ньому,

– сказав народний депутат Ігор Луценко.

Вавриш заперечує це і переконує, що він бере участь у реконструкції як волонтер.

Я волонтер. Ніякої іншої участі не існує і не буде. І я категорично не буду брати участь ані у будівництві, ані у проектуванні,

– наголосив девелопер Вавриш.



Проект Офісу Президента

Тим часом у присутніх на обговоренні архітекторів виникли питання щодо концепції. І всі вони хотіли б побачити саме проект.

Це не ескізний проект, не концепція, не техніко-економічне обґрунтування, це просто візія, презентація того, як вони це бачать. Петрук показав транспортну розв'язку нову, але Вавриш сказав, що буде не так, тому це знову ж таки не проект, будь ласка, зробіть так, щоб ми побачили проектні рішення,

– сказав архітектор Віктор Глеба.

Що буде у будівлі АП

Натомість у чинну Адміністрацію Президента планують перевезти частину експонатів із національного художнього музею, фактично, перетворивши будівлю чи то на Лувр, чи то на Версаль.

Про те, чому падають рейтинги "Слуги народу" і що буде з рейтингами Зеленського – читайте тут.

А експонати з музею історії Києва, які розміщені в Українському домі, планують переселити в Гостинний двір, що на Контрактовій площі. От тільки сам Гостинний двір досі не передали в комунальну власність столиці, його наразі ремонтують.