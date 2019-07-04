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      Чому падають рейтинги "Слуги народу" і що буде з рейтингами Зеленського

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      Партія "Слуга народу"
      Партія "Слуга народу" / Getty Images

      Рейтинги партії "Слуга народу" падають, проте не критично. Голоси в цієї сили відбирають "Опозиційний блок", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос" та інші, які включилися в роботу.

      Тож можна говорити про об'єктивне падіння рейтингу "Слуги народу", але не через розчарування в партії, розповів в інтерв’ю "РБК-Україна" директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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      "На місцях ми маємо мажоритарну складову. Кожен мажоритарник, крім того, що веде боротьбу за своє крісло, тягне і відповідну партію, від якої він йде. Тягне або вгору, або вниз", – зауважив соціолог.

      Падіння рейтингів "Слуги народу" не критичне і при таких позиціях партії немає особливої ​​різниці між 45%, 43% або 42%. Крім того, політсила практично не починала кампанію.

      "Від "Слуги народу" я не бачив телевізійної реклами, а саме телеролики найбільше впливають на виборця. Вони включаться ще в кампанію, і відеозвернення з боку новообраного президента із закликом проголосувати за "Слугу народу" матиме певний вплив", – сказав Антипович.

      На сьогодні вимоги до Президента України Володимира Зеленського ще вищі, ніж до Петра Порошенка в 2014 році. І підтримка Зеленського на президентських виборах у 73% означає, що розчарування і падіння його рейтингів просто неминучі.

      "До того ж виборець сам змінився, час іде швидше, тому в Зеленського в кращому разі півроку. З урахуванням парламентських виборів можна очікувати, що приблизно з лютого наступного року варто очікувати сильного зниження рейтингу. Якщо не буде конкретних дій, які поліпшать ситуацію в країні", – розповів директор "Рейтингу".

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      Дивіться інфографіку про рейтинги "Слуги народу" та інших партій:

      рейтинги партій парламентські вибори 2019

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      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Рейтинги Статистика Соціологічне дослідження
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