Великі мережі магазинів у Польщі прибирають із полиць білоруські та російські товари

Великі мережі магазинів у Польщі, зокрема Biedronka, Lidl, Żabka та Rossmann, прибирають із полиць білоруські та російські товари через війну в Україні.

Таке прохання надійшло від Спілки підприємців і роботодавців Польщі.

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З 1 березня багато продуктових мереж оголосили про рішення вилучити з асортименту продукти з Росії та Білорусі через російську агресію проти України.

Я звертаюся до вас з проханням зняти з прилавків російську та білоруську продукцію. Обидві ці країни, на жаль, за підтримки значної частини своїх громадян вбивають людей. Ними керують військові злочинці. Жоден злотий, витрачений польським споживачем, не повинен піти на ці злочинні режими,

– заявили у Спілці.

Які мережі магазинів вже вилучили товари з Росії та Білорусі

Carrefou

Biedronk

Aldi

Żabka

Lidl

Drogerie Natura

Primavera Parfum

Які штрих-коди товарів означають, що вони з РФ та Білорусі?

Російські товари мають штрих-коди, які починаються з: 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468 і 469.

Товари з Білорусі мають штрих-код, який починається з 481.

З огляду на цинічний напад Росії на Україну, Продовольчо-торговельна палата також закликає до бойкоту продукції з Росії та Білорусі.

"Ми закликаємо до розірвання всіх ділових і торговельних контактів з суб’єктами з Білорусі та Росії. Ми закликаємо до введення економічного ембарго на імпорт продукції з Білорусі та Росії. Ми закликаємо вас не купувати білоруську та російську продукцію", – кажуть там.

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