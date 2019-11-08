Великі підприємства, які використовують у виробництві газ, можуть просто закритися, – Ляпіна

Великі підприємства, які у виробництві використовують газ, з новою тарифною політикою в сфері транспортування блакитного палива – можуть просто закритися.

Про це заявила ексголова державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна.

"Це буде відчутно, а для деяких представників, наприклад таких як хімічна промисловість, це може бути не просто відчутно, це може бути смертельно. Крім того, що Україна може втратити хімічну, металургійну та інші промисловості, населення матиме ще більші борги за комунальні послуги", – сказала вона.

Також щодо нової тарифної політики у сфері транспортування газу висловився голова Нікольського районної ради Василь Мітько.

Різко зросте проблема місцевого населення в оплаті комунальних послуг. Тобто та сума боргу, яка зараз існує, вона ще збільшиться на 25%. До того ж велике навантаження ляже на наш районний бюджет, тому що підвищаться тарифи на газ, а це опалення садочків, шкіл, амбулаторій, лікарень,

– сказав Мітько.

Учасники круглого столу, серед яких представники багатьох галузей промисловості та представники від населення, колективно вирішили писати листи до президента Зеленському та Офісу президента.

Нагадаємо, у столиці провели круглий стіл з проблем нової тарифної політики у сфері транспортування газу. Для користувачів блакитного палива через підвищення вартості на транспортування газу.