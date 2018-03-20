Великим забруднювачам України час готуватись до компенсації за нищення довкілля

Голова правління ВГО "Зелений Фонд" Максим Фролов розповів сайту "24" про ситуацію з колективними позовами в Україні та важливість впровадження даного інституту.

Що таке колективний позов? Це своєрідний механізм, котрий дозволяє одній або декільком особам звернутись до суду від імені великої групи осіб. Воно може містити вимогу про стягнення з відповідача певної суми грошей як компенсації за завдану шкоду або для захисту прав учасників.

Що дають колективні позови та навіщо це суспільству?

Сьогодні ми можемо бачити стрімке збільшення масових порушень прав людини та їхніх інтересів. Однак традиційний цивільний процес поступово втрачає ефективність. Коли мова йде про велику кількість ідентичних позовів до суду, викликаних однією проблемою – система не в змозі вирішити їх одночасно. Тому з’явилося таке поняття як колективний позов, котре дозволяє чинити судові процеси комплексно. А також відкриває можливості захисту власних прав для активних громадян. Групові і колективні позови активно використовуються в англо-американському праві, а також у деяких країнах Євросоюзу.

Досвід США демонструє ефективність колективних позовів. Найбільш яскравим прикладом є відповідальність за два вибухи на об’єктах нафтогазової компанії British Petroleum (BP), що сталися у 2005 і 2010 роках. Тоді, за допомогою колективних позовів, компанія була зобов’язана виплатити постраждалим 700 мільйонів та 7,8 мільярдів доларів відповідно. Країни ЄС також активно впроваджують інститут колективних позовів у своє законодавство. Серед них: Нідерланди, Німеччина, Португалія, Іспанія, Швеція та інші.

В Україні ситуація із відшкодуванням шкоди громадянам є реальною проблемою. Саме тому, важливо стимулювати впровадження механізму групових позовів у законодавство. Адже на сьогодні стан довкілля в Україні просто жахливий, і від цього страждає населення. Від самого тільки рівня забруднення повітря люди хворіють на астму, бронхіт та інші хвороби дихальних шляхів. А нова можливість громадян подавати колективні позови проти підприємств, що шкодять їхньому здоров’ю, дасть реальну змогу добитися справедливої компенсації.

Як сьогодні в Україні група осіб може захистити свої права?

На сьогодні в Україні фактично не існує відповідної практики. Якщо є певна кількість однотипних заяв (навіть якщо відповідач той самий), суддя має розглядати кожну справу окремо. А стаття 56 Цивільно-процесуального кодексу України взагалі диктує, що захищати інтереси групи осіб можуть тільки певні органи та особи, яким законом надано таке право. Конвенція ООН про доступ до інформації зазначено про участь громадськості та їх об’єднань в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань довкілля. Проте, законом не врегульоване питання щодо позовів, які стосуються невизначеного кола осіб. І над цим потрібно працювати. Адже, у сфері захисту екологічних прав більш поширені ситуації масового характеру, які стосуються великої кількості людей.

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Як реалізація досвіду колективних позовів вплине на українське суспільство?

По-перше, це стане дієвим механізмом для розвантаження судової системи шляхом спрощення процесу звернення до суду та судового розгляду справи, як для громадян, так і для судів.

По-друге, можливість громадянами подачі масових позовів буде стимулювати підприємства та великі корпорації дотримуватися стандартів якості надання послуг або виробництва. Також це ефективний інструмент для боротьби з об’єктами, що забруднюють навколишнє середовище. Завдяки колективним позовам, можна буде добитися від підприємств компенсації за нанесення шкоди довкіллю.

Тобто, для України інститут масового позову, який уже активно впроваджується в Європі, стане реальною можливістю захисту прав і свобод громадян.

Які кроки потрібні для впровадження цього нового механізму? І що вже зроблено?

Насамперед, вкрай важлива підтримка з боку держави. Необхідна воля законодавця, яка б стала основою для реалізації масових позовів в Україні. Далі – справа за активною громадськістю та сумлінністю судів. На сьогодні ми вже маємо Законопроект №7372, за яким планується істотно розширити правосуб’єктність громадських організацій пред’являти колективні позови як на захист своїх членів, так і на необмежене коло осіб. Профільні громадські організації зможуть здійснювати громадській контроль у своїй сфері, від екологічної до антикорупційної діяльності тощо.

Однією із перешкод доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля є те, що суб’єкти оскарження повинні доводити, що їхні права чи інтерес порушені. Особливо, коли мова йде про захист прав та законних інтересів невизначеного кола осіб. Серед інших проблемних сторін запровадження колективних позовів – невизначеність процесуального законодавства щодо судового захисту за груповими позовами. Також складність у виявленні повного кола осіб, зацікавлених у поданні конкретного групового позову, та складність виконання судового рішення.

Однак переконаний, що практика колективних позовів все ж таки буде реалізована в Україні. Тоді великим забруднювачам час готуватись до компенсації за нищення нашого довкілля.

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