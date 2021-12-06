У Великій Британії департамент уряду помилково перерахував жінці 775 тисяч фунтів

У Великій Британії управління з податкових та митних зборів Її Величності помилково перерахувало громадянці величезну суму грошей. На рахунок Хелен Пітерс прийшло 775 тисяч фунтів стерлінгів.

За словами жінки, спершу був подив, адже це було схоже "на щось із голлівудського фільму". Однак згодом вона зрозуміла, що доведеться повернути всі непередбачені прибутки. Однак вже витратила 20 000.

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Журналісти дізналися про цю ситуацію та звернулися до управління, щоб провести розслідування. Згодом вдалося з'ясувати, що один зі співробітників припустився помилки, намагаючись дати Пітерс знижку за посилку.

В установі розповіли, що якби не звернення, то, ймовірно, на цей випадок не звернули б увагу взагалі.

Жінка побоювалася відповідальності

Найбільше Хелен побоювалась, що вона понесе відповідальність за умисне зберігання неправомірного кредиту, коли одержувач не "вжив таких заходів, які є розумними у цих обставинах для забезпечення анулювання кредиту".

В управлінні заявили, що вони максимально сприятимуть тому, аби жінці відповідальність не загрожувала.

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У Британії помилково перерахували жінці 775 тисяч фунтів / Фото The Guardian