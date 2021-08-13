У Великій Британії сталася стрілянина з багатьма жертвами: усе, що відомо

У місті Плімут на півдні Англії ввечері 12 серпня сталася моторошна стрілянина. Правоохоронці повідомили про шістьох загиблих.

У місцевій поліції застерегли ЗМІ не називати подію терактом. Самі вони вживають словосполучення "інцидент із вогнепальною зброєю".

Нагадаємо Підозрюваний у смертельній стрілянині в Дубно здався правоохоронцям

Шестеро людей загинули у Плімуті внаслідок стрілянини: подробиці

Приблизно о 18:10 за місцевим часом поліцію викликали у район Кейхем міста Плімут на півдні Англії.

Згодом стало відомо, що там сталася стрілянина, в якій загинули 3 жінки (одна з них померла в лікарні), 2 чоловіків та ймовірний нападник. Родичів жертв уже повідомили про трагедію.

За словами одного з місцевих депутатів, серед убитих – дитина 10 років. Крім того, є багато людей, які потрапили до лікарні з ранами.

Інший депутат заявив, що про тероризм не мовиться, тож ЗМІ не варто вживати цей термін.

Поліція ж запевняє, що жодних пошуків інших підозрюваних не проводить.

Однак свідків просять не публікувати у соцмережах фото чи відео з місця подій, адже розслідування "інциденту з вогнепальною зброєю" триває.

Стрілянина з багатьма жертвами сталася у Плімуті: дивіться розташування на карті

Зверніть увагу: тільки у серпні 2021 року у світі сталися кілька резонансних стрілянин

У ніч 1 серпня в Нью-Йорку трапилися одразу кілька стрілянин – загинули 3 людей, ще 15 постраждали.

Біля будівлі Пентагону 3 серпня у стрілянині загинув офіцер поліції.

7 серпня у Чикаго хтось почав стріляти у поліцейських з авто, внаслідок чого загинула офіцерка.

Тим часом в Україні Святкував 30-річчя: чоловік влаштував стрілянину по людях у Хмельницькому